Il liceo Ferraris ha un nuovo dirigente

Cambio di dirigente al liceo Ferraris. La temuta sostituzione in corso d’anno diventa realtà.

L’ufficio scolastico regionale ha nominato alla guida dello scientifico varesino la professoressa Valeria Peragine.

Sostituzione anche al Don Cagnola, il comprensivo di Gazzada dove arriverà la professoressa Angela Botta.

La nomina è giunta sulla scorta della decisione del Consiglio di Stato che, in pendenza del ricorso presentato da sei candidati non ammessi nella graduatoria finale del concorso per dirigenti, li ha riammessi nell’elenco dei vincitori.

La decisione, arrivata solo nei giorni scorsi, ha fatto scattare la protesta del Ferraris a causa del momento in cui avviene il passaggio di consegne. Il dirigente in reggenza Marco Zago era stato reclutato a settembre dopo che la direzione del liceo era rimasta vacante con la nomina del preside Carcano alla guida dell’Ufficio scolastico varesino.

La decisione del professor Carcano, avvenuta a assegnazioni fatte per le dirigenze, aveva creato la “sede libera”. Quella sede libera che l’Ufficio scolastico regionale ha provveduto a co,mare sulla scorta dell’ordinanza cautelare.