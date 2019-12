Saronno, chiude l’Eurospin di via Monte Grappa

Ultimi due giorni di apertura per il negozio Eurospin di Saronno.

Sugli scaffali del punto vendita di via Monte Grappa 21 non c’è praticamente più nulla. Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura, poi le serrande si abbasseranno. La conferma arriva dalla sede centrale della catena, che non gestisce direttamente il negozio, ma ha ricevuto la comunicazione della chiusura. In futuro nell’area dismessa vicina è prevista la nascita di un nuovo supermercato.