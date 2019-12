Si accende l’albero di Natale in piazza

Le festività natalizie entrano nel vivo a Ternate. Domenica 8 dicembre si terrà “Natale in piazza”: un pomeriggio tra cioccolata, castagne, vin brulè, giochi, canti e alle 17 l’accensione tradizionale dell’albero di Natale.

La manifestazione comincerà alle 12.30 con lo stand gastronomico organizzato da “Gli amici di Ternate”, che servirà polenta da asporto in tre diverse specialità fino alle 13.30.

La festa continuerà alle 14.30 con l’arrivo in villa Leonardi di Babbo Natale. Mentre Babbo Natale raccoglierà le letterine, i bambini potranno divertirsi al “laboratorio degli elfi”, dove costruire piccoli lavoretti natalizi da portare a casa. Ci sarà anche una trucca-bimbi e uno spazio dedicato ai bambini tra gli zero e i tre anni.

La giornata si concluderà alle 17.00, con l’accensione dell’albero di Natale allestito in piazza. Il momento sarà accompagnato dai canti natalizi del coro della scuola materna ed elementare di Ternate.

“Natale in piazza” si svolgerà in contemporanea con un altro evento: il “Trinatale”. Per l’occasione, si potrà visitare la mostra dell’artista Angelo De Natale e gustare i “trinatini”, i dolci tradizionali di Ternate preparati dalle volontarie dell’associazione “Trinate nova”.