The Best Equity va a canestro: accordo con A2 e Serie B

Dai campi da calcio ai parquet di basket: il progetto “The Best Equity” apre ufficialmente la propria collaborazione anche con la Lega Nazionale Pallacanestro, quella per intenderci che organizza i tornei di Serie A2 e Serie B. Dopo la partnership con la Lega Pro del pallone (annunciata a fine ottobre – QUI l’articolo) , il portale di equity crowdfunding nato a Legnano sbarca anche nel mondo del canestro, con l’obiettivo di portare avanti in tutte le discipline un modello di “azionariato popolare”.

Ieri – mercoledì 18 dicembre – a Bologna si è tenuta una riunione delle società di Serie A2 di basket, nella quale è stata presentata la piattaforma The Best Equity: la proposta dei soci Marco Tajana, Gabriele Vedani e Alessandro Giglio nasce per diventare partner tecnico delle società e ha l’intenzione di intraprendere un percorso di ricerca delle risorse finanziare, promuovendo alcune iniziative specifiche dei club.

Si tratta di uno strumento che può agevolare le finanze del club in differenti ambiti: da quello tecnico ai pullmini per il trasporto degli atleti, dall’impiantistica al suo completo arredo. Le società identificano la loro precisa necessità e l’apporto di The Best Equity è quello di realizzare un supporto di progettazione capace di rendere l’iniziativa perseguibile e raggiungibile.

Le società sportive potranno rivolgersi ai propri “soci sostenitori” che a seconda del valore della loro contribuzione, avranno la possibilità di accedere ad attività specifiche all’interno della società di riferimento.

«Come Direttivo di LNP abbiamo valutato la proposta di The Best Equity, ritenendolo uno strumento utile per i club che sono sempre alla ricerca di nuove forme di finanziamento, che non interferiscano con la governance del club stesso – ha spiegato Pietro Basciano, presidente della LNP – Questa opportunità avvicina ancora di più l’appassionato alla realtà del club, con la garanzia fondamentale del poter seguire personalmente e con trasparenza il processo di finanziamento, fino al raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione di quanto promesso».

«L’equity crowdfunding è uno strumento che, applicato allo sport, consente di mettere in pratica quell’azionariato popolare di cui tanto si parla e che in Italia è sempre rimasto qualcosa di irrealizzato – è invece il parere di Gabriele Vedani – La nostra esperienza e l’esperienza con le società sportive che hanno già portato avanti con noi questo discorso ci permettono di guardare con ottimismo a questa partnership con LNP e tutte le società affiliate, dalla piazza più grande alla più piccola. Noi abbiamo un sogno, anzi: un obiettivo. L’obiettivo di rivoluzionare il mondo dello sport italiano ridisegnando il rapporto tra società e tifoso. E questo è il primo passo per realizzarlo».

Il portale di raccolta fondi con sede a Legnano ha, come detto, già in passato aperto la propria collaborazione con la Lega Pro di calcio dopo un caso-scuola: la prima società che accettò di lanciarsi in questa nuova forma di finanziamento fu infatti il Pordenone che pianificò in questo modo l’approdo alla Serie B. Successivamente anche l’Arezzo si aprì all’iniziativa promossa da The Best Equity con il progetto “AMAranto” teso soprattutto alla ristrutturazione del centro sportivo del club toscano.