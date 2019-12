“Un’altra storia” aderisce al movimento delle Sardine

L’Associazione Nazionale Un’Altra Storia e nello specifico l’organizzazione territoriale della provincia di Varese e della Lombardia, aderisce alla manifestazione indetta dalle “Sardine Varesine” che si terrà lunedì 9 dicembre a Busto Arsizio.

«Le motivazioni dell’adesione della nostra Associazione nei confronti di un movimento genuinamente popolare, risiedono nel fatto che lo stesso esprime in tutte le sue componenti una forte passione civile e politica democratica e costituzionale: sentiamo comuni la natura antiautoritaria, la non violenza in tutti i suoi aspetti, la difesa dei Beni comuni e del Bene comune, la difesa e l’affermazione dei Diritti Universali, il ripudio dell’odio e la naturale vocazione profondamente democratica, antifascista e, appunto, costituzionale», afferma in una nota il referente locale Giuseppe Musolino.

L’appello, espresso anche dal movimento delle sardine, ai valori contenuti nella nostra Carta costituzionale, è da condividere e da promulgare pienamente e convintamente, costituendo e diventando sempre di più faro dell’azione politico-civile e riferimento preciso e imprescindibile per tutti i corpi intermedi del nostro ordinamento e per tutti i cittadini.

Il referente Un’Altra Storia