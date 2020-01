Easyjet riapre la rotta Malpensa-Sharm El Sheikh

Easyjet torna a volare tra Malpensa e Sharm el Sheikh. Il volo sarà operato già prima delle vacanze pasquali ed è già in vendita. Al volo da Milano Malpensa si aggiunge anche il volo dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Da Malpensa i voli saranno attivi a partire dal 4 aprile ed è “schedulato” fino al 24 ottobre 2020, con frequenza settimanale: nel primo periodo dal 4 aprile al 20 giugno e poi dal 5 settembre al 24 ottobre il volo verrà operato il sabato, mentre dal 28 giugno al 30 agosto verrà operato la domenica.

EasyJet amplia così il network di destinazione da Milano, su cui saranno attivi per l’estate anche i nuovi collegamenti per Tivat in Montenegro e Preveza in Grecia.