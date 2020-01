Marnate smart city, il Comune diventa un’app

Cosa può regalare un’Amministrazione Comunale ai propri cittadini? Questa la domanda che il sindaco Elisabetta Galli si è posta all’inizio del proprio mandato e il risultato è stato un’applicazione per smartphone che potesse avvicinare i cittadini al Comune: «Volevamo dare un segno concreto della nostra attenzione per ciascuno degli abitanti del nostro paese ma ciascuno ha propri interessi, propri gusti, proprie opinioni, propri bisogni e proprie necessità. In realtà non esiste qualcosa che possa essere di gradimento per tutti indistintamente. Da cittadini abbiamo poi pensato che quello che ci accomuna tutti, e ci fa sentire considerati dall’Amministrazione comunale, è l’informazione ed il collegamento con ciò che accade all’interno del palazzo comunale e nel territorio del paese» – ha spiegato il sindaco.

Dunque ecco la soluzione: un’App che, collegata al nuovo sito del Comune, avvicina l’Amministrazione ai cittadini. Scaricandola in maniera semplicissima sul proprio cellulare, i cittadini potranno accedere in tempo reale alle informazioni che verranno pubblicate dagli uffici ed essere quindi avvertiti delle novità, degli eventi e di quanto accade in Comune senza alcuna fatica e senza neppure doversi trovare davanti ad un pc.

Per scaricare l’App è sufficiente inquadrare il “qr code” che si troverà sulle comunicazioni esposte presso i negozi e nelle bacheche comunali oppure digitando Municipium in Internet e scegliendo quale Ente Marnate.

Se i cittadini lo vorranno, potranno attivare anche l’opzione di “avviso”: un pop-up che avvertirà dell’arrivo di una notizia da leggere subito.

Crediamo che questa soluzione sia di grande utilità per avvicinare sempre più i cittadini ai propri amministratori in maniera diretta, semplice e veloce: Marnate è quindi dal 22 Gennaio 2020 Municipium! L’applicazione è uno strumento duttile e facilmente fruibile che potrà essere implementato rispetto alla prima versione oggi disponibile. Alcune integrazioni sono già in corso d’opera e verranno attivate a breve. Via libera quindi al collegamento e buona lettura!

Anche il sito è cambiato, rinnovato secondo le nuove direttive e disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale ed anch’esso sarà online dal 22 gennaio 2020. Nell’era del regalo tecnologico che non delude nessuno, ci auguriamo che i cittadini gradiscano il pensiero che abbiamo dedicato loro ed usino lo strumento a disposizione con consapevole partecipazione.

La versione marnatese del sito è stata personalizzata con l’inserimento dell’Angolo del Sindaco uno spazio nel quale il Sindaco potrà direttamente inserire gli articoli e le comunicazioni che riterrà di condividere con i cittadini. Anche questa è una novità da sperimentare.