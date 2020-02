Primo weekend di Carnevale, tutti in strada a festeggiare

È il primo fine settimana della grande festa di Carnevale e i primi appuntamenti non mancano. Nel fine settimana il tempo sarà bello e soleggiato, se non per qualche passaggio nuvoloso – Il Meteo

CARNEVALE

Sono tantissimi i paesi del Varesotto dove Pro Loco, scuole, associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici che, soprattutto questo fine settimana (con la sola eccezione di Varese e dei comuni che seguono il rito ambrosiano), celebreranno come vuole la tradizione il Carnevale, la festa che mette in discussione l’ordine costituito e dove grandi e piccini possono scegliere di vestire panni di personaggi o animali ispirati a fil, favole, cartoon, giochi, passioni o fantasie.

BAMBINI

Sarà un carnevale baciato dal sole quello che si celebra nel fine settimana dal 21 al 23 febbraio, monopolizzando gran parte degli eventi del weekend dedicati a bambini e famiglie con travestimenti, carri e tante sfilate (scoprile qui tutte, comune per comune), manifestazioni di piazza ma anche letture e laboratori a tema. Al riparo da coriandoli e mascherine solo teatri, cinema e boschi, dove godere di spettacoli differenti tra boschi, musical e burattini. – TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI

INCONTRI

Varese – Sabato Villa e Collezione Panza invita tutti i cittadini ad una speciale “Notte Bianca” dove sarà possibile visitare la collezione permanente dalle 18 alle 23. Un appuntamento organizza in occasione dell’inaugurazione di “Un’idea assoluta. Giuseppe Panza di Biumo. La ricerca, la collezione” che propone il riallestimento della villa così come l’aveva voluta il Conte – Tutto il programma

Varese – Anticipa la bella stagione il Minigolf di Varese che, a partire da questo fine settimana riapre le buche ad appassionati di ogni età. In attesa della primavera (quando resterà aperto tutti i giorni) a partire dal 22 febbraio grandi e piccini potranno mettersi alla prova nelle 18 buche dell’impianto sportivo situato all’interno dei Giardini Estensi ogni sabato e domenica, a partire dalle 14.30 fino alla sera. Grazie ad una accurata illuminazione è infatti possibile provare l’esperienza del Minigolf anche in serata. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 21 febbraio, a partire dalle 20.45, la Basilica di San Vittore di Varese ospiterà la Veglia degli Innamorati, una iniziativa curata dalla Commissione famiglia del Decanato di Varese insieme ad associazioni e movimenti ecclesiali attive in città. La serata è rivolta a “tutte le coppie innamorate”, a prescindere dall’età, e si articolerà sul tema “Scintille d’amore”, che l’arcivescovo della diocesi di Milano, monsignor Delpini, ha suggerito ai giovani nel corso dell’appuntamento a loro rivolto. – Tutto il programma

Varese – Appuntamento sabato 22 febbraio alle 17 alla Galleria Ghiggini di Varese per la presentazione del volume “Lombardia. I siti Unesco: Patrimonio dell’Umanità” con le fotografie di Fotografie di Carlo Meazza. Conduce l’incontro Cesare Chiericati. – Tutto il programma

Varese – Il Cafè degli Alpini presenta l’incontro Patrizia Broggi, “Viaggiatrice in mondi lontani”, ore 17.30 con sede Gruppo Alpini, Via degli Alpini, 1. Patrizia Broggi sarà la relatrice della terza serata del ciclo “Il Caffè degli Alpini” dedicato alla Montagna. Viaggiatrice in mondi lontani ci accompagnerà tra le grandi montagne condividendo le sue esperienze di trekking: in Perù il circuito dell’Ausangate, in Kirghizistan il “Giro dei cinque Passi”, in Pakistan il trekking del Baltoro, in Nepal il trekking al campo base del Makalu, il Giro dell’Annapurna e molte altre terre lontane. Alla fine dell’incontro il Gruppo Alpini di Varese sarà lieto di offrire un rinfresco. Ingresso libero. info@gruppoalpinivarese.com e www.gruppoalpinivarese.com.

Varese – “La Corea del Nord tra cambiamenti politici e test nucleari”, appuntamento alle 21 alla Sala Montanari del Comune di Varese ( Via dei Bersaglieri, 1) con Piergiorgio Pescali, giornalista conosciuto per il suoi reportage soprattutto nel Myanmar, in Cambogia e Corea del Nord e per le interviste con personaggi quali Aung San Suu Kyi, Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary e Ahmad Shah Massud, ci racconta un paese difficile e complesso da spiegare: la Corea del Nord.

Varese – “Un personaggio per Varese, una strada per la Storia”, Titolazione di Via Nelson Cenci (1919 – 2012), alle ore ore 9.00, Ritrovo Via San Michele del Carso, 31. Il Gruppo Alpini di Varese riabbraccerà spiritualmente Nelson Cenci con l’intitolazione di una Via nei pressi dell’Ospedale di Circolo. Alla significativa cerimonia parteciperà il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero con gli Alpini di diverse Sezioni insieme alle autorità cittadine e ai famigliari del tenente e medico.

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti”, alle ore 14.30 (ritrovo al Parcheggio via XXV Aprile Vegonno) con “La piana di Vegonno fino a Santa Maria di Brunello”. Una distesa di prati e un intreccio fitto di percorsi che ci portano fino alla chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello con bellissimi e colorati affreschi del ‘400. L’Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147 e Paola 329.1809202. info@officinambiente.org.

Azzate – Alla scoperta dei luoghi “dietro casa”. Sabato 22 Febbraio “Ungiringiro” organizza una camminata con guida locale. Partenza ore 9 a Vegonno dalla Chiesetta di San Giorgio. Alla scoperta di Vegonno Luogo del Cuore del FAI, Caidate e Brunello: scarpe comode e chi vuole bastoncini da trekking o nordic. – Tutto il programma

Luino – Domenica 23 febbraio il CAI Luino propone una escursione ad anello in val Bognanco con meta il lago e il passo di Monscera. Escursione in ambiente prettamente alpino adatto a tutti con panorami che regalano scorci spettacolari sul massiccio del Fletschorn, del Lagginhorn e della Weissmeis. Visibile anche il Monte Leone. – Tutto il programma

Tradate – Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno il Museo Fisogni di Tradate organizza una “Domenica verde” dedicata alla pulizia della zona del Fontanile. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 9.00/9.30 al Museo per una colazione offerta; alle ore 9.45 ci si sposta per iniziare l’attività di pulizia, fino alle 13. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Sabato sera la band “Il Triangolo” sarà alle Cantine Coopuf per la prima data del tour “Faccio un cinema”, il disco disco uscito lo scorso 17 gennaio per Ghost Records. Sul palco Marco Ulcigrai e Thomas Paganini saranno accompagnati da Elton Novara alla chitarra e alle tastiere e da Giacomo Fiocchi alla batteria. A chiudere la serata ci penserà il classico aftershow “Twiggy sound”, ad ingresso libero. – Tutto il programma

Varese – La Giovanile Rappresentativa ANBIMA Lombardia, formata da una novantina di ragazzi provenienti da tutta la regione, suoneranno anche a Varese nella bellissima Basilica di San Vittore domenica 23 febbraio alle 21:00. – Tutto il programma

Besozzo – Sabato 22 febbraio, alle ore 16.30, il chitarrista e cantante Tiziano Galli sarà ospite del Musical Box di Besozzo per presentare l’album prodotto da Antonio Avalle. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì al Circolo Gagarin è tra relax tra birrette artigianali, drink e i panini fatti con materie prime a km 0. Sabato 22 febbraio nuovo appuntamento di Materia Oscura, il contenitore per le sonorità più estreme. Sul palco del Gagarin saliranno gli OvO di Bruno Dorella (Ronin) Morso e Fatty Fatty Bombo: live a partire dalle 21.30 circa, ingresso a sottoscrizione 10 euro. La settimana si concluderà domenica 23 febbraio con l’Aperitivo vegano in collaborazione con GustoArsizio dalle 19.00, a seguire Poetry Slam nello spazio – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Gli Oblivion sabato sera, in “La Bibbia riveduta e scorretta”, ore 21, al Teatro di Varese di Piazza della Repubblica.

Gallarate – Katia Follesa e Angelo Pisani al Condominio con “Finché social non ci separi”. Sabato 22 febbraio Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, si dicono tutto, anche le cose meno belle, sul palco del teatro gallaratese – Tutto il programma

Buguggiate – Sabato 22 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Gavirate (in via Fermi 14), andrà in scena la rappresentazione teatrale benefica “Le bugie hanno le gambe corte”, regia di Brigitte Bosson, messa in scena dalla Compagnia teatrale Attori Per Caso a favore dell’associazione Del Sorriso. – Tutto il programma

Saronno – Una nuova versione dei Tre Porcellini è pronta per essere raccontata, cantata e suonata sul palco del Teatro Giuditta Pasta nel pomeriggio di domenica 23 febbraio alle ore 16. Nuovo l’espediente narrativo (il ricordo) e originali le canzoni orecchiabili e con rime intelligenti nate dalla fantasia di George Stiles e Anthony Drewe (autori anche dei temi di altri musical di successi di Broadway come “Honk! “e “Mary Poppins”) e portate in scena dagli attori e cantanti della Compagnia dell’arancia diretti da Gioacchino Inzirillo. – Tutto il programma

ARTE

Gallarate – Nell’ambito di Filosofarti 2020 l’associazione Vivere Crenna e Pixel FotoClub, di Cardano al Campo presentano la mostra fotografica “OLTRE”, che espone trenta opere, di sette fotografi associati al club, in linea con il tema del festival di quest’anno, Doxa/Episteme-Opinione/Verità. La mostra verrà inaugurata domenica 23 febbraio alle ore 11.00 in Villa Delfina – Tutto il programma

Busto Arsizio – Prosegue la programmazione espositiva allo Spazio Arte Carlo Farioli con la personale dell’artista Gaetano D’Auria intitolata “Ricordi dal futuro“. La mostra, a cura di Sara Rizzo, si aprirà al pubblico sabato 22 febbraio con inaugurazione alle 18 e rimarrà in calendario sino all’8 marzo. – Tutto il programma