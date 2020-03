Dietrofront alla Piscina Manara, chiusa per tutti fino a domenica

Dopo aver annunciato, anche sul proprio sito, la riapertura della piscina Manara di Busto Arsizio a tutti a partire da lunedì 2 marzo, la Sport Management ha comunicato oggi (3 marzo) che gli impianti gestiti dalla società veneta continueranno a rimanere chiusi per tutti, anche per chi svolge attività agonistica. Stop agli allenamenti nell’impianto di Busto Arsizio, dunque, per i pallanuotisti della Sport Management ma anche per i nuotatori Arianna astiglioni, Silvia Scalia, Matteo Rivolta e per l’atleta paralimpico Fabrizio Sottile, il più penalizzato da questa decisione a causa della difficoltà di movimento che comporta la sua disabilità visiva. La medaglia di bronzo agli Europei del 2011 a Berlino nei 400 stile libero, olimpionico Londra nel 2012 e a Rio nel 2016, soffre di neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON).

Di seguito il comunicato

Sport Management comunica che, da domani 4 marzo 2020, tutti gli impianti gestiti dalla società in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto saranno completamente chiusi al pubblico e alle società sportive in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla riapertura degli stessi. Nel dettaglio saranno chiusi al pubblico i seguenti impianti:

EMILIA ROMAGNA: Cesena (FC), Rimini (RN), Molinella (BO), Castel San Giovanni (PC)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Tolmezzo (UD), Cividale del Friuli (UD)

LIGURIA: Arma di Taggia (IM), Bordighera (IM), Sanremo (IM).

LOMBARDIA: Bagnolo Mella (BS), Broni (PV), Brugherio (MB), Busto Arsizio (VA), Cantù (CO), Carpenedolo (BS), Crema (CR), Cremona (CR), Desenzano Del Garda (BS), Ghedi (BS), Luino (VA), Mantova (MN), Melzo (MI), Monza Nei (MB), Monza Pia Grande (MB), Pegognaga (MN), Porto Mantovano (MN), Rezzato (BS), Sant’Omobono Terme (BG), Sesto San Giovanni (MI), Stradella (PV).

PIEMONTE: Alpignano (TO), San Mauro Torinese (TO), Terdoppio (NO)

TOSCANA: Massa (MS), Rosignano Marittimo (LI)

VENETO: Verona (VR), Fumane (VR), Montecchio Maggiore (VI), Marostica (VI), Thiene (VI)