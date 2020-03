Mornago, il sindaco: “I nostri anziani non sono soli”

Montonate è una piccola frazione ed è forse per quello che gli abitanti stanno usufruendo da subito del servizio che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione degli anziani.

La spesa viene recapitata a domicilio dalla Bottega Osteria di Montonate che, da ieri, con il nuovo decreto che impone la chiusura di bar e ristoranti, fa solo attività di vendita di prodotti alimentari. Il servizio è attivo solo da un giorno ma le chiamate non mancano.

“Abbiamo attivato tutto ciò che può essere utile alle persone in difficoltà: recapito a domicilio di spesa e farmaci, ma per fortuna in paese la rete familiare funziona molto bene e gli anziani sono accuditi”, spiega il sindaco di Mornago Davide Tamborini.

Ecco chi contattare per ricevere la spesa e i farmaci a casa gratuitamente:

CRAI: 0331 985475 (orario 7,30 – 13, 00)

Bottega Osteria di Montonate: 0331 270183 (orario 7,30 – 12,30)

Consegna gratuita farmaci a domicilio: contattare il numero comunale 346. 0140416

“Molti esercizi commerciali del nostro territorio hanno deciso in autonomia di chiudere anche prima del provvedimento – dice il sindaco -. Personalmente lo ritengo una presa di coscienza importante da parte loro.

Noi abbiamo invece stabilito di vietare l’accesso ai parchi pubblici e abbiamo chiuso l’attività di prelievo dell’ambulatorio di via Oberdan, il servizio di prelievo a domicilio, salvo urgenze, e il servizio di trasporto dalle frazioni a Mornago del giovedì mattina“.

“Devo dire però che i cittadini hanno recepito in pieno il senso dei provvedimenti presi: mi pare che abbiano colto la necessità di stare in casa ed uscire solo in casi di vera urgenza. Dal canto nostro cerchiamo di rispondere a tutte le chiamate che riceviamo con richieste di chiarimento sul provvedimento del governo: sarà lunga ma noi ci siamo”.