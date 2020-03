Stazioni, i lavori non si fermano

Non si fermano i lavori del piano stazioni.

Ieri gli operai erano al lavoro di fronte all’associazione Artigiani in via Milano.

Tra stanotte e questa mattina, invece, le ruspe hanno proceduto a liberare ulteriormente la zona tra la stazione dello Stato e via Del Ponte, eliminando gli alberi nel fazzoletto verde in zona ex dopolavoro ferroviario.

Gli alberi verranno sostituiti con un parco che prevede una varietà, nel comparto dei nuovi lavori, di oltre 200 magnolie diverse.

I lavori continuano perchè i due decreti iper restrittivi per l’emergenza coronavirus non riguardano le attività di cantiere: che possono quindi proseguire, finche la situazione lo consentirà.

La decisione sul proseguimento spetta infatti alle singole aziende, che decidono se sussistono le condizioni di sicurezza. E, in questo caso, la decisione è a favore della continuazione delle attività.

Una scelta che, almeno per ora, permette di “portarsi avanti” con i lavori del piano, in una situazione, tra l’altro, decisamente di minor traffico.