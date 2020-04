Il 25 aprile a Ternate si segue in streaming

Per molti è un evento storico da celebrare, per altri invece una realtà da rimettere in discussione, fatto sta che quest’anno la festa del 25 aprile sarà tutto tranne che consueta. Le misure applicate per contenere il Coronavirus hanno spinto le amministrazioni locali a mettere a punto modi alternativi per ricordare la liberazione del nostro paese dall’occupazione nazista e il rovesciamento della Repubblica sociale italiana. Per evitare la formazione di assembramenti, sabato mattina nella piazza di Ternate il pubblico non ci sarà, ma i cittadini potranno seguire le celebrazioni in diretta attraverso i canali social del Comune.

L’appuntamento è fissato per le 10:20, quando il sindaco Lorenzo Baratelli si riunirà in piazza Libertà insieme al resto dell’amministrazione comunale e al parroco. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti, il sindaco pronuncerà un discorso commemorativo, subito seguito in conclusione da un momento musicale.

Chi vorrà seguire la manifestazione potrà collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Ternate, dove verrà trasmessa in diretta.