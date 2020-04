Dal microcosmo dei balconi a un viaggio in Cina, ecco le cose da fare nel weekend

Questo weekend armatevi di macchina fotografica per partecipate a call social oppure mettetevi comodi e scegliete il libro da leggere. Se poi volete visitare la Cina … si può fare anche quello.

METEO

Arriva il sole nelle nostre case. Grazie ad un robusto anticiclone che si espanderà dal Marocco fino all’Europa centrale le temperature saliranno e finalmente il clima sarà primaverile almeno fino a metà della prossima settimana – Leggi le previsioni.

CALL SOCIAL

VARESE – Lo spazio che vorrei oggi. Una challange di architettura racconta il vostro luogo ideale. Da un’idea di tre ragazze nasce una call per sapere dove avresti voluto trascorrere la quarantena di questi giorni – Leggi l’articolo

SARONNO-LOMAZZO – Il microcosmo: nuova sfida fotografica. Il Parco del Lura propone sfide fotografiche a bambini e famiglie. Dal 30 marzo al 4 aprile il tema del contest è “il microsmo”, colto dai balconi di casa – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Un tour virtuale a Villa e Collezione Panza. Dal cortile d’ingresso fino al primo piano, un video per scoprire la villa sul colle di Biumo e la sua preziosa collezione d’arte americana contemporanea- Guarda il tour

GALLARATE – Laboratori, progetti artistici, e-book: il Maga apre le porte (digitali) al pubblico. In queste settimane il Museo è chiuso ma le attività si sono trasferite sui social e sul sito con diverse proposte per adulti e bambini – Leggi l’articolo

GAVIRATE – Opere d’arte e riuso in quarantena: la sfida di ReMida. Voglia di vivere in opere realizzate con scarti e oggetti dimenticati, senza limiti di tecnica, dimensione o età. Saranno protagoniste della prossima mostra al Chiostro di Voltorre – Leggi l’articolo

LIBRI

GAZZADA SCHIANNO – Racconti dalla quarantena, la biblioteca apre un blog. Sono tantissime le iniziative messe in campo dal servizio attivo sul territorio comunale: dal bookcrossing, alla sezione dedicata alla storia e cultura locale. E l’invito a scrivere racconti in questo strano tempo “sospeso – Leggi l’articolo

NUOVE USCITE – L’umorismo di Milano, denti stretti e stoccata facile. Giulio D’Antona, scrittore partito a Taino e passato anche da New York, racconta in un libro Milano e la “storia comica di una città tragica” – Leggi l’articolo

GALLARATE – Voglia di libri? La libreria ve li porta a casa. La libreria Biblos Mondadori di Gallarate dà la possibilità di ordinare i libri cartacei. Ecco come fare

FAGNANO OLONA/MALNATE – Si riattivano due librerie indipendenti: doni per evadere. Fabiolandia e Millestorie si riattivano con le consegne a domicilio, doni speciali e quel servizio unico del libraio che consiglia lettori grandi e piccoli – Leggi l’articolo

MUSICA

CANTON TICINO – L’orchestra della Svizzera Italiana suona da casa per voi. Gli orchestrali della prestigiosa OSI suonano per i loro spettatori su Facebook, in attesa che torni la normalità – Leggi l’articolo

LUINO – La casa diventa un’orchestra, così Alessandro batte la noia con le sue canzoni d’appartamento. Il giornalista luinese ha realizzato due video musicali girati completamente tra le mura domestiche e utilizzando una chitarra e diversi oggetti. Anche così si passa il tempo costretti in casa e lancia la sfida – Leggi l’articolo

VIAGGI

IN VIAGGIO COL MERCANTE – Alla ricerca delle origini di tè e caffè. Si parte dalla Cina. Torna la rubrica di Giancarlo Samaritani che racconterà il primo viaggio in quattro episodi della durata di 12 minuti ciascuno pubblicati con cadenza settimanale – Leggi l’articolo

CUCINA

VARESE – Come fare in casa il pane per hamburger perfetti. Matteo Beretta della celebre pizzeria La Piedigrotta di Varese, ci mostra come preparare a casa ottimi panini – Leggi l’articolo

SERIE TV

Con Netflix: le serie tv da non perdere. In questi tempi di permanenza in casa forzata, ecco una selezione di proposte dalla piattaforma in streaming più longeva – Leggi l’articolo