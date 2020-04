Spettacoli di storie, sole e natura per bambini nel weekend a casa

Il sole bacia questo primo fine settimana di aprile da vivere dentro casa con i bambini sfruttando giochi di luce o a tema primaverile da vivere dentro casa. Tantissime le storie, gli spettacoli e i laboratori proposti in video da professionisti e associazioni e che possono essere spunto per rielaborazioni personali seguendo la creatività dei piccoli (stimolata anche dalla noia)

Qui di seguito le ultime proposte che arrivano dal territorio, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

SPETTACOLI

Cazzago Brabbia: sono già 30 le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Cuasso al Monte: ogni settimana il pupazzo dell’attrice Marina De Juli spiega questo periodo di quarantena ai più piccoli, con ironia e senza paura nel notiziario il “Tg di Fortunello” (lunedì mattina), mentre al domenica pomeriggio racconta una storia ai piccoli spettatori > Scopri di più

Varese: confermati gli appuntamenti con gli spettacoli in diretta Facebook “Una storia a merenda – #unsorrisocontrolapaura” promosso da Progetto Zattera Teatro ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16 > L’articolo

Tradate: il teatro Oplà si trasferisce sui social con due spettacoli alla settimana, ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19 > Il calendario

Besozzo: l’educatrice Silvia Sciacca, fondatrice della Bottega delle Scoperte, è anche cantautrice e regala le sue “ninna nanne per sognare” alle famiglie per accompagnare le coccole della sera > Scopri l’iniziativa

Besozzo: l’ex docente Angela Fiegna regala a tutti i bambini le storie inventate per i nipotini lontani e raccontate attraverso le opere d’arte. A cominciare da Leonardo Da Vinci > Guarda qui

NATURA…IN CASA

Saronno-Lomazzo: Il Parco del Lura propone sfide fotografiche a bambini e famiglie. C’è tempo fino a sabato 4 aprile per partecipare al secondo contest sul tema “Microcosmo”, colto da finestre, balconi o giardini di casa (in apertura di articolo la foto scattata da Claudia per il contest di settimana scorsa) > Come partecipare

Gallarate: l’esperienza nella didattica dell’arte del museo MA*GA segue i piccoli anche a casa con “Lab inside”, un laboratorio a settimana con materiali di recupero. Tra le proposte anche cornici colorate per trasformare le finestre in vetrate e creare giochi di luce variopinta in casa > La proposta

Varese: la naturopata propone a bambini e ragazzi (ma anche agli adulti) “Favole dal bosco” da personalizzare, al bisogno con esercizi per il benessere > Leggi qui

Induno Olona: i capi gruppo degli Scout di Induno Olona 1 raccontano con orgoglio la sfida che stanno cogliendo: fare gruppo non potendo stare all’aria aperta > Leggi qui

Varese: dalla cucina di fango al primo erbolario Agricola propone una serie di giochi e lavoretti da giardino capaci di coinvolgere anche i più piccoli nel mese di marzo > Tutte le idee

Saronno – Lomazzo: la cooperativa Koiné sposta sul web le attività per bambini proponendo scatole che si trasformano, idee per l’orto in casa, una ricetta per la pasta di sale colorata e profumata, e poi mandala di legnetti e tanto altro > Scopri di più

Tradate: il Parco Pineta bussa virtualmente alle porte dei piccoli amanti della natura portando con sé racconti, schede didattiche e lavoretti da realizzare in famiglia > Per saperne di più

Legambiente: nel nuovo sito #iorestoacasa promosso da Legambiente c’è anche la sezione “educazione”, con tante idee per lavoretti da fare a casa con materiale di recupero assieme ai bambini. E si trova qualche proposta utile anche nella sezione “buone pratiche” > Leggi l’articolo

LABORATORI

Gavirate: la sfida lanciata da ReMida propone di dare sfogo alla “voglia di vivere” in opere realizzate con scarti e oggetti dimenticati, senza limiti di tecnica, dimensione o età. Saranno protagoniste della prossima mostra al Chiostro di Voltorre > Come partecipare

Varese: attraverso il web le libraie di Potere ai bambini propongono ai piccoli dei laboratori a partire dalla lettura di un libro, proprio come fanno di solito in libreria > Come partecipare

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni. Si comincia dalla costruzione di un Kazoo > Scopri di più

GIOCHI

Gazzada: la Tana dei Curiosi propone il progetto “Toc toc! Chi è? Apri la porta” fatto di tante idee per giocare con i figli usando mani, fantasia e cose semplici, per fare esperienze insieme senza esagerare con i telefonini > La proposta

Giochi: colori, forbici, colla, giochi in scatola e fotografie. Ecco ciò che serve ai bimbi per giocare in casa, senza stare per forza davanti alla tv tutto il giorno > Leggi qui

SPORT

Calcio: si chiama “Keep fit! Play at home” il programma di allenamento a disposizione dei piccoli calciatori chiusi in casa e che possono affinare le proprie abilità in soggiorno o in corridoio (in tutta sicurezza, anche per l’arredo), con bottiglie di plastica, palloncini e “attrezzi improvvisati” > Scopri qui video e attività

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Uisp: canestri, salti, danza, calcio: tanti allenamenti per bambini, da praticare dentro casa, con i videotutorial degli istruttori Uisp da tutta Italia > Scopri qui tutti i link

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese4U: a tutti i bambini e i ragazzi a casa per via delle scuole chiuse Varese4U propone di disegnare la mascotte Archeo. In palio un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour> Scopri di più

Besozzo: il nuovo concorso lanciato questa settimana dal Comune e coop Eureka si intitola “Il mio tempo…in questo tempo” ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni chiamati a raccontare con disegni, scritti e canzoni il loro stare a casa > Leggi di più

Fagnano Olona: l’associazione CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona ha lanciato un fantasioso contest in cui si propone a bambini e ragazzi di giocare con le parole per creare degli acrostici, poetici o divertenti, da condividere > La proposta

Gorla Maggiore: l’Amministrazione comunale ha lanciato il concorso “L’importanza delle piccole cose” riservato ai bambini e ai ragazzi del paese, con lo scopo di dar sfogo alla loro fantasia durante l’emergenza Coronavirus con creatività manuale o digitale > Qui tutti i dettagli

Gavirate: l’associazione Arte Diem lancia il concorso letterario “Io resto a casa e scrivo una storia”, rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica a tema “Avventure di un virus” > Come partecipare

Gavirate: si può partecipare alla sfida promossa dalle associazioni di Gavirate “Andrà tutto bene– Disegniamo la vittoria” con disegni, lavoretti in 3D e contenuti multimediali > Scopri come

LETTURE

Libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, storie fantastiche, avventure e riedizioni di favole tradizionali: la letteratura per giovani e giovanissimi vive un’epoca d’oro, con tante proposte di qualità. Da mesi la scrittrice Laura Orsolini, fondatrice e anima della libreria Millestorie di Fagnano Olona, sceglie per piccoli i lettori di VareseNews i volumi più belli del momento, per coltivare insieme la passione per la lettura che aiuta tutti a crescere meglio > Mamma scegliamo un libro?

Samarate: una lettura al giorno è proposta dai volontari del “Samarate loves books, per grandi e piccini > Leggi qui

Fagnano Olona: si chiama #Lettiperte l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Laura Orsolini della libreria Millestorie per sentirsi più vicini proponendo due video al giorno, sette giorni su sette, uno per adulti, l’altro per bambini > Tutte le storie

Laveno Mombello: la Biblioteca comunale si trasferisce sul web e propone ai bambini una serie di appuntamenti virtuali per ascoltare storie e realizzare qualche lavoretto > Scopri di più

Varese: decine di audiolibri e quasi 3mila ebook sono della Biblioteca dei Ragazzi di Varese sono disponibili per la consultazione e “il prestito virtuale” > Scopri come

Malnate: la libreria itinerante di Fabiolanda ha attivato un nuovo servizio gratuito “a richiesta” di Favole al telefono, per offrire a tutti i bambini che sentono un po’ di malinconia l’occasione di liberare la fantasia ascoltando una storia > Come richiederle

PER MAMMA E PAPÀ

Milano – Varese > L’ultimo appuntamento della Scuola genitori saltato a marzo può essere “recuperato con la conferenza gratuita online con il pedagogista Daniele Novara che spiega ai genitori come organizzare la casa durante la quarantena, perché sia occasione di crescita > Leggi qui

Gallarate > L’associazione Il Melograno propone alle coppie in attesa un corso-preparto online, assieme a una serie di video gratuiti con esercizi e approfondimenti sulla gravidanza. Attivo anche un servizio di consulenza e sostegno gratuito per neo-genitori, allattamento e videotutorial per letture e attività da proporre ai più piccoli > Scopri tutte le iniziative

Induno Olona: gravidanza e puerperio seguiti passo passo dalle ostetriche domiciliari di Casa Maternità, con videocorsi online, consulenze via chat e videoconferenze online per condividere gioie, dubbi e preoccupazioni nel cerchio con le altre mamme > Leggi di più

Cosa fare nel weekend: per i genitori che avessero il piacere di concedersi qualche momento per il proprio personale relax ci sono una serie di proposte ai fornelli, di lettura o di escursioni online, dai trekking ai musei > Leggete qui