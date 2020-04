Pilates, musica e aperitivo on line per la ricetta del weekend

Tanta musica in questo weekend con il grande ritorno dei Distretto 51, nuove uscite e progetti cantautoriali. Non mancano lezioni di pilates e l’aperitivo on line. Ricordiamo anche Luis Sepulveda e Gianni Rodari con interviste e brani letti da grandi attori.

METEO

Weekend tra sole e nuvole. Il tempo sarà abbastanza soleggiato con qualche velatura. Le temperature saranno sopra le medie stagionali ma lunedì potrebbe arrivare la prima pioggia di aprile – Leggi le previsioni

MUSICA E TEATRO

VARESE – Torna il Distretto 51. La storica band registra un vecchio loro cavallo di battaglia, Come una bugia. Un video con ognuno nelle proprie case, un post su Facebook – Leggi l’articolo

VARESE – I Bluedaze e il nuovo singolo che anticipa l’estate. Si intitola “Hodad” e anticipa l’album “Skysurfers” che uscirà il prossimo autunno – Leggi l’articolo

VARESE – Frank Vignola, Anita Camarella e Davide Facchini in diretta su Truefire. Online teaching session per il trio ed esibizione online per il trio in diretta sul portale dedicato ai live muisicali – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Dalla canzone al progetto sociale: “Dietro lo schermo”. Il progetto della cantautrice Kiara Fontana riafferma la necessità di stare vicini e coinvolge collaboratori e amici del Villaggio in città – Leggi l’articolo

VARESE/VIENNA – “Donne in quarantena”: da Varese all’Austria per dire IoCantoaCasa. Una rielaborazione “attuale” del successo di Zucchero, cantata insieme in videochiamata: è l’idea di Francesca, ex varesina ora a Vienna che ha fondato, ormai diversi anni or sono, un’associazione di mamme italiane – Leggi l’articolo

CHIASSO – A teatro on line con il centro culturale Chiasso. Sul sito sarà possibile rivivere alcuni dei più belli spettacoli delle passate stagioni teatrali – Leggi l’articolo

APERITIVO VIRTUALE

Un pub virtuale e card per brindisi “anticipati”. L’idea anticrisi di quattro varesini. Arriva così dal produttore varesino di gin Duck Dive Dry Gin, un’idea per limitare i danni economici dei locali che servono i loro prodotti – Leggi l’articolo

PILATES

VARESE – Il pilates “made in Varese” non si ferma: il martedì e il venerdì si trasferisce su facebook. la seguitissima “guru del benessere varesino” Viviana Arcangioli, chiuse le palestre, si è trasferita su Facebook, con grande successo per le sue lezioni – Leggi l’articolo

SERIE TV

MILANO – Arriva Orientaserie, il sito che valuta le serie TV secondo la loro capacità educativa. E’ realizzato in collaborazione con il Master MISP dell’Università Cattolica di Milano e con il Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della Lombardia – Leggi l’articolo

CONTEST

SARONNO-LOMAZZO – Simmetrie in natura: nuova sfida fotografica. Equilibri e geometrie naturali sui balconi e nei giardini di casa sono il nuovo soggetto per la sfida fotografica del Parco Lura “Fotografa la natura – Leggi l’articolo

PSICOLOGIA

Pillole di psicologia per resistere alla quarantena: la coppia che non scoppia. Prima puntata della rubrica della psicologa Miriam Nipote per Varesenews. Ci accompagnerà fino al 3 maggio in attesa di poter uscire di casa – Leggi l’articolo

ADDIO A LUIS SEPULVEDA

“Adios, Luis!” così Robi Hood saluta Sepulveda. E’ arrivata poco più di un’ora dopo la notizia della morte dello scrittore la vignetta di Robi Hood – al secolo, il varesino Roberto Benotti – che saluta Luis Sepulveda. Leggi l’articolo

Vi riproponiamo alcune delle più belle interviste fatte allo scrittore

OMAGGIO A GIANNI RODARI

GAVIRATE – Nell’anniversario della morte del grande scrittore la biblioteca di Gavirate lancia una sfida. Illustrare e stravolgere i finali di due Favole al telefono ambientate proprio sulle rive del Lago di Varese – Leggi l’articolo

Vi proponiamo un’intervista a Gianni Rodari e alcune delle sue belle pagine lette da grandi attori