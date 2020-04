A Porto Valtravaglia salgono a sei i casi di positività

Il sindaco Ermes Colombaroli invia una lettera ai cittadini per fare un punto della situazione e spiega che nel comune, ad oggi, si contano sei casi di positivi al Covid-19.

Cari concittadini,

Questa mattina ci sono stati comunicati dalla Prefettura di Varese i nuovi dati riferiti alla nostra provincia di Varese, la quale è passata da 104 casi del 13.03.2020 ai 488 del 25.03.2020 infine ai 1589 di ieri dei quali 98 casi solo nelle ultime 24 ore, in questa situazione di continua crescita purtroppo dobbiamo registrare anche due nuovi casi di positività nel nostro piccolo comune i quali da inizio emergenza coronavirus salgono ora 6.

Inoltre in questa situazione di emergenza vi dobbiamo comunicare una notizia che non avremmo mai voluto riportare, un nostro concittadino che era ospite presso una struttura di Laveno Mombello e venuto a mancare causa Covid-19, l’ amministrazione comunale e il Sindaco esprimono ai suoi familiari le più sentite condoglianze e ci uniamo al dolore che sentiamo come di tutta la nostra comunità. Gli altri due nuovi casi registrati, sono di due nostri concittadini, dei quali chiaramente non verranno divulgati i loro dati personali, ma dei quali posso aggiungere che tutte le procedure previste sono già state avviate in collaborazione con gli enti competenti.

Ancora una volta chiedo a tutta la comunità di continuare a vivere questa circostanza con serietà e massima responsabilità. In questo momento la priorità assoluta è quella di contenere la diffusione del virus. In questa battaglia tutti noi siamo chiamati a partecipare responsabilmente: stiamo a casa ed atteniamoci sempre alle prescrizioni del Ministero della Salute e al DPCM.

Dobbiamo preoccuparci non solo di non essere contagiati, ma anche di non trasmettere ad altri il virus, del quale inconsapevolmente potremmo essere portatori. In questi giorni la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono impegnate costantemente nei controlli su tutto il nostro territorio nel rispetto delle norme emanate dal DPCM, ma ricordatevi che tutte le azioni del Comune e delle altre Istituzioni e delle forze dell’ ordine, non avranno successo senza la collaborazione dei Cittadini, ai quali è richiesto di rispettare le regole anche se restrittive e faticose vi chiediamo la massima responsabilità.

A tutti noi è chiesto di restare a casa di uscire solo per necessità inderogabili, vi invito a farlo spontaneamente per voi stessi e per tutta la nostra Comunità, inoltre invio un Augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini ed a tutti un caloroso e virtuale abbraccio.

Il Sindaco, Ermes Colombaroli