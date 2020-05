Attività estive per bambini? Il Comune lancia un sondaggio

Per i bambini l’estate vuol dire soprattutto giocare, correre, nuotare e trascorrerla in casa sarebbe un grosso sacrificio. È anche vero, però, che per contenere l’epidemia di Coronavirus è necessario rispettare delle regole piuttosto rigide. Per questo motivo il Comune di Ternate ha aperto un sondaggio rivolto ai genitori per decidere sulla possibilità o meno di organizzare delle attività estive per i bambini del paese.

Il form compilabile a questo link è aperto a tutti i genitori residenti a Ternate e il suo obiettivo è sondare l’interesse riguardo la realizzazione di attività ricreative per i più piccoli. La compilazione non implicherà nessun tipo di iscrizione, ma aiuterà l’amministrazione a organizzare le attività con modalità più precise e in linea con le necessità dei genitori, ma anche con migliori garanzie di sicurezza.