La biblioteca riprende i prestiti a domicilio

Che si tratti di libri, cd o dvd: tutta la collezione della biblioteca di Vergiate ritorna a essere disponibile a domicilio grazie ai giovani del servizio civile.

Il servizio è a disposizione di tutti i cittadini di Vergiate residenti sul territorio comunale e iscritti alla biblioteca. Chi non ha effettuato l’iscrizione può comunque compilare il modulo scaricabile dalla bacheca online della biblioteca (link) e regolarizzare la firma con calma alla riapertura del servizio.

Tuttavia, il servizio di prenotazione online e di inter-prestito è ancora sospeso, perciò si possono chiedere in prestito solamente i volumi che al momento si trovano in biblioteca. Insieme ai libri si possono prenotare anche cd e dvd per un massimo di 10 oggetti alla volta (di cui al massimo 3 cd/dvd).

Per richiedere il servizio è sufficiente telefonare al numero 0331 964120 dalle 9 alle 13, oppure inviare una mail a cultura@comune.vergiate.va.it. A partire dal giorno successivo alla prenotazione, i ragazzi che svolgono il servizio civile in biblioteca consegneranno – muniti di tesserino di riconoscimento – tutto il materiale richiesto casa per casa. Il servizio è gratuito e nulla è dovuto a chi effettua la consegna.