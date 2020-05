La tv tedesca torna ad Angera per raccontare il coronavirus

La televisione tedesca torna ad Angera per raccontare l’inizio della fase2. Dopo aver mostrato lo scorso marzo i primi giorni di “lockdown” sul Lago Maggiore, Das Erste, prima rete televisiva pubblica in Germania, ha realizzato un terzo servizio sul Coronavirus in Italia, con i fari puntati su Angera.

“Speranza in Italia”, è questo il titolo del servizio del reporter Micheal Kadereit che lo scorso 25 aprile ha voluto mostrare ai telespettatori tedeschi la situazione italiana attraverso i volti e le parole degli angeresi e del dottor Lorenzo Grazioli, medico rianimatore a Bergamo.

Grazie al rispetto delle regole e delle normative di sicurezza arrivano i primi risultati incoraggianti, con la curva dei contagi che incomincia ad appiattirsi, ma in previsione azzerata solo a giugno, come spiega il sindaco Alessandro Molgora alla tv tedesca. In una delle sue ultime dirette Facebook, il primo cittadino ha inoltre dichiarato che Angera è tornata nuovamente a essere Covid-free.

Alla “vigilia” della fase2 gli umori e i pareri dei cittadini intervistati sono risultati logicamente contrastanti, tra chi ritiene che sia ancora troppo presto e chi, nonostante le difficoltà dell’emergenza, nutre comunque la speranza che tutto possa risolversi il prima possibile.