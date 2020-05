Tre proposte per bambini nel weekend a Pavia

Per qualcuno quest’ultimo fine settimana di maggio sarà l’occasione per evadere qualche giorno, anche sfruttando il ponte con martedì 2 giugno, Festa della Repubblica. La città di Pavia coglie il momento per lanciare un tris di iniziative di carattere ludico e culturale rivolte alle famiglie con bambini.

A promuoverle e gestirle, in collaborazione con il Museo Kosmos e l’orto botanico dell’Università di Pavia, è l’associazione AdMaiora, che ha predisposto speciali misure per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, grandi e piccini. MUSEO KOSMOS Sabato 30 maggio ore 11.45

BE SAPIENS Piccoli paleontologi crescono nel cortile del Museo Kosmos che sabato ospita la prima attività per famiglie (con bambini dai 7 anni in su) della riapertura.

Una cassettiera ricca di antichi reperti fossili, calchi di crani, oggetti della cultura litica e non solo, vi farà scoprire il fascino di una scoperta scientifica. Nei panni di aspiranti paleoantropologi potremo ricostruire come si è sviluppata la storia di Homo sapiens, nel tempo e nello spazio. COSA: focus didattico con materiali e reperti

DOVE: KOSMOS – Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia – Piazza Botta, 9 – L’attività si svolgerà all’aperto, NEL CORTILE ANTISTANTE IL MUSEO. In caso di maltempo verrà posticipata o dislocata diversamente. QUANTO: € 4,00 per l’attività didattica > Prenotazioni Chi volesse anche entrare a visitare il museo dopo il laboratorio, potrà acquistare online (oppure in biglietteria) il biglietto ridotto a 4€ > Prenotazioni DURATA: 30′ PER CHI: famiglie con bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti NB: All’arrivo verrà misurata la temperatura, presso l’ingresso del Museo. Sarà quindi necessario arrivare 15-20 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Una volta registrati, i partecipanti potranno dislocarsi, a distanza di sicurezza, nella zona destinata al laboratorio, che sarà opportunamente segnalata e organizzata.

L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i partecipanti e per tutta la durata dell’attività

ORTO BOTANICO DI PAVIA Domenica 31 maggio ore 11

L’ORTO RITROVATO Dopo mesi di chiusura, riaprono i Musei del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia. Potremo così accompagnarvi alla scoperta dell’Orto Botanico in tutta sicurezza: una visita guidata all’aperto e con un numero controllato di partecipanti distanziati secondo le note direttive sanitarie.

Partendo dalla poesia del Roseto, una meravigliosa passeggiata tra storia e natura ci porterà a riscoprire le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Pavia. Ammireremo le diverse specie di piante presenti e scopriremo le loro strategie evolutive. Capiremo i legami tra piante e ambiente. Ci lasceremo sorprendere dalla bellezza. COSA: Visita guidata per adulti e famiglie

DOVE: Orto Botanico dell’Università di Pavia – Via Sant’Epifanio 14

QUANTO: € 7,00 a partecipante (adulti e bambini) per l’attività + biglietto di ingresso ridotto € 1,50 (o riduzioni per famiglie) > Prenotazioni

DURATA: 60′

NB: l’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i partecipanti e per tutta la durata dell’attività Domenica 31 maggio, ore 17

PIANTE DI FAMIGLIA