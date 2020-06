Luino, nuova ordinanza per il mercato del mercoledì

Confermato il mercato di dopodomani a Luino, mercoledì, con una. nuova ordinanza licenziata oggi, lunedì dal comandante della polizia locale.

Ecco cosa prevede:

lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell’andamento epidemiologico in corso, per i giorni 17 e 24 giugno 2020, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

– Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l’altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l’attività di commercio;

– La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;

– TUTTI gli operatori hanno l’obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l’attività di commercio;

– Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;

– Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 1° luglio 2020;

– Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;

– Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno m. 1,00 e di indossare costantemente una mascherina per coprire naso e bocca;

– L’area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta

differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido

unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

– La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Garibaldi;

– Ogni operatore deve impedire l’accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

– E’ obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l’assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;

– La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;

– E’ obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento –esercizio dell’attività – carico – scarico – sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;

– L’operatore deve dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

– L’operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

– Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

– E’ vietata la vendita di beni usati;

Ulteriori misure a carico dei datori di lavoro sono consultabili nel documento di seguito.

ORDINANZA SINDACALE MERCATO SETTIMANALE 17 E 24 GIUGNO 2020