Motori spenti per il Rally dei Laghi: tornerà nel 2021

Niente da fare per il Rally Internazionale dei Laghi: la manifestazione motoristica più attesa e partecipata del Varesotto, già rinviata a data da destinarsi, si è arresa alle conseguenze del coronavirus e ha scelto di dare l’appuntamento all’anno venturo, il 2021, quando equipaggi, team e tifosi torneranno sulle strade dell’Alto Varesotto.

La gara, programmata inizialmente per il 28 e 29 marzo, dunque non ci sarà: «Non avevamo altra scelta – spiega Andrea Sabella, patron del “Laghi” – La concentrazione delle gare nei soli sei mesi finali di questo 2020 rendeva difficile se non impossibile una nuova collocazione per una gara come la nostra. Le nuove norme, inoltre, ci avrebbero obbligato a concentrare tutto l’evento nella sola area Colacem di Caravate rinunciando al pubblico sulle prove, alle fasi di partenza ed arrivo di Varese e a tutto il contorno che rende particolare il nostro rally».

Tocca allo stesso Sabella, però, confermare il rally per il 2021: «Non stiamo certo con le mani in mano e stiamo già imbastendo l’edizione del prossimo marzo per la quale abbiamo già ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia. Intendo però ringraziare ancora tutti i nostri partner che erano pronti a sostenerci per quest’anno e che mi auguro possano continuare a farlo anche per il prossimo».