Tra un tuffo nel lago o un concerto è in arrivo il weekend

L’estate è ormai entrata nel vivo. Sarà un weekend ricco di grande musica, cinema all’aperto e tuffi nei Lago Maggiore con la nostra guida alle spiagge più belle.

METEO

PREVISIONI – Sole e qualche possibile temporale nel fine settimana. L’aria fredda in arrivo verso le Alpi porterà qualche pioggia domani, domenica torna il bel caldo estivo – Leggi l’articolo

GUIDA ALLE SPIAGGE DEL LAGO MAGGIORE

ESTATE – Spiagge Lago Maggiore, la guida alla sponda varesina. Con l’arrivo della bella stagione si rinnova la voglia di scoprire i luoghi della provincia che si affacciano sul Lago – Leggi l’articolo

CINEMA

BUSTO ARSIZIO – Cinema all’aperto che successo, secondo appuntamento con “Adorabile nemica”. dopo il sold out di settimana scorsa, la rassegna cinematografica estiva prosegue sabato 11 luglio con una nuova proiezione all’aperto – Leggi l’articolo

BESNATE – Il cinema all’aperto sbarca a Besnate, con Fellini e i migliori film della stagione. Si parte venerdì con “Odio l’estate” e sabato con “Jojo Rabbit”. Nove i film, tra cui due film di Federico Fellini proposti ad agosto con ingresso gratuito – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Cinema sotto le stelle all’approdo Calipolis di Fagnano Olona. Appuntamento con i film sotto le stelle nell’area gestita dall’associazione Calimali a partire da venerdì 10 luglio – Leggi l’articolo

GAVIRATE – A Gavirate torna il “Cinema Sotto le Stelle”. In programma dall’8 luglio, l’appuntamento è all’Oratorio San Luigi di Via Marconi – Leggi l’articolo

ITINERARI

VARESE – Turismo di prossimità: Varese, Angera e Porto Ceresio rilanciano l’iniziativa di Aime. Eventi in programma domenica 12 luglio, un’occasione per attirare turisti e rilanciare le attività – Leggi l’articolo

TRADATE – Le domeniche al Parco Pineta, per tutto il mese di luglio. Speciali percorsi di visita al centro didattico, l’osservazione del sole e poi i sentieri, FATA e NATURA aperti al pubblico per nuove, divertenti scoperte – Leggi l’articolo

BIANDRONNO – Racconti di lago: navigazione guidata e storie antiche all’Isolino Virginia. Le prime proposte in questa estate 2020 per il Lago di Varese e l’Isolino Virginia – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Pomeriggi d’estate per divertirsi, tra parchi e musei. Ispirato a Gianni Rodari il nuovo ciclo di 4 eventi per bambini che debuttano domenica 12 luglio ai Giardini Estensi con “Il Pescatore di Varese” – Leggi l’articolo

VARESE – Arte e fede al Sacro Monte. Serata di arte e fede sul viale delle cappelle del sacro Monte, organizzata dall’associazione “Amici del sacro Monte”. La dodicesima edizione di quest’evento si terrà venerdì 10 alle 21 alla prima cappella – Leggi l’articolo

LUGANO (CH) – Incontri, cultura e grande musica: l’estate del Lac è tutta “en plein air”. Lac-Lugano arte cultura presenta un ricco cartellone di eventi gratuiti da godere all’aria aperta, in tutta sicurezza. Primo appuntamento sabato 11 luglio – Leggi l’articolo

ARONA – Ad Arona è l’estate del “grazie”. Cuori rossi sul corso e una grande ruota vista lago. La panoramica sarà inaugurata venerdì. È una delle attrazioni più attese dell’estate 2020 – Leggi l’articolo

LOCARNO – Alla Rotonda di Locarno arrivano i dinosauri. Scenari travolgenti, 35 dinosauri a grandezza reale e ambientazioni preistoriche dal 10 luglio al 20 settembre alla Rotonda di piazza Castello – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Cinema e musica danno vita all’Estate Indunese 2020. Sabato 11 luglio prende il via la rassegna di appuntamenti estivi, che si svolgeranno nella Corte Riva con inizio alle 21 – Leggi l’articolo

VARESE – Con “Il respiro e la maschera” il teatro varesino riprende fiato. Sono 17 gli spettacoli e 30 gli artisti varesini impegnati in 8 parchi della città nella rassegna “Il respiro e la maschera” che vede spettacoli sul tema dell’albero, recitati sotto gli alberi che li hanno ispirati – Leggi l’articolo

MUSICA

GALLARATE – Al via la Maga Estate con Andrea Vitali e Francesco Pellicini. Sabato 11 luglio primo appuntamento della rassegna di concerti all’aperto del Museo – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Secondo appuntamento con JazzAltro. Falzone, Duevi e De Silveira in Municipio a Castellanza. Per il secondo appuntamento di JAZZaltro, i tre musicisti presenteranno un progetto in equilibrio tra jazz e world music, tra improvvisazione e ritmi africani – Leggi l’articolo

VARESE – Sul palco di Radio Biumo Live il trio varesino Kusher. L’appuntamento è per sabato 11 luglio dalle 21 e 30. Durante la serata verrà presentato anche il libro “Suoni Tribali” scritto dal travedonese Gianluca Crugnola – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – A Villa Ottolini Tosi di Busto Arsizio il duo Manachino-Piva in concerto. Nella suggestiva cornice del parco andrà in scena il secondo concerto della quinta ‘Stagione cameristica’ curata dall’Associazione culturale Musikademia – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – La cultura non si ferma: presentata l’edizione 2020 di “Musica nelle Residenze Storiche”. Questa mattina ad Azzate è stata svelato il calendario di quest’anno della rassegna musicale del direttore artistico Mario Roncuzzi – Leggi l’articolo

VIGGIÙ – “Musica in Villa” torna a riempire di note le sere d’estate a Viggiù. La rassegna è stata confermata e prenderà il via, come da programma, venerdì 10 luglio alle 21 nel parco di Villa Borromeo – Leggi l’articolo