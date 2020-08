Magrini, l’addio a Cuveglio per candidarsi a Masciago Primo

Strana tornata elettorale quella di Masciago Primo, comune con poco più di 300 abitanti immerso nei prati della Valcuvia dove però ci saranno ben tre candidati alla poltrona di sindaco.

Lasciando per un attimo da parte il più giovane dei tre, Giorgio Rizzitano (Avanti Masciago), ci si imbatte in due figure che hanno già ricoperto questo incarico, ma da altre parti: Giorgio Piccolo (Per Masciago Primo) è stato primo cittadino di Cuveglio mentre Marco Magrini (Masciago al Centro) di Cassano Valcuvia. Entrambi sono stati anche presidenti della Comunità Montana.

Per candidarsi a Masciago, Magrini si è però dovuto dimettere da consigliere di minoranza a Cuveglio, municipio a cui aveva dato l’assalto lo scorso anno in una competizione che però lo aveva visto soccombere contro Francesco Paglia con oltre 120 voti di scarto. Le attese dimissioni sono quindi giunte con una lettera datata 20 agosto e protocollata dal comune valcuviano: «La motivazione che mi ha spinto a questa decisione è dovuta alla volontà di candidarmi alle prossime elezioni comunali presso un diverso Ente».

Al posto di Magrini, nel gruppo di minoranza “Cuveglio al Centro” dovrebbe subentrare Matteo Rossi che alla scorsa tornata elettorale raccolse 39 preferenze personali.