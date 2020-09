I bambini tornano all’asilo, tra nuovi spazi e nuovi percorsi

I primi bambini hanno varcato i cancelli di scuole materne e nidi nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio con stivaletti e mantelline antipioggia, accompagnati da mamme e papà. I genitori dei più grandi hanno salutato i figli al cancello, quelli dei più piccoli alle materne e tutti nei nidi, hanno invece accompagnato i bambini in classe per aiutarli a inserirsi in un ambiente nuovo o a riprendere familiarità con un contesto che avevano salutato a febbraio e che ora appare diverso, negli spazi, nelle regole e in alcune routine. A cominciare dalla temperatura misurata in ingresso, i nuovi percorsi, coloratissimi. per entrata, uscita e spostamenti interni. E poi le mascherine, obbligatorie per tutto il personale.

“Eravamo pronti a sentire pianti e proteste come spesso accade nei primi giorni e invece i bambini sono stati bravissimi – racconta la vice-coordinatrice del nido di Bizzozero – evidentemente in questi mesi si sono abituati a vedere persone con le mascherine e l’entusiasmo per i giochi gli amici e gli ambienti del nido hanno prevalso sui primi distacchi”.

“Abbiamo lavorato per garantire in città il servizio dei nidi e delle scuole dell’infanzia per tutti i bambini e tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, con gli stessi orari dello scorso anno, organizzandoci al meglio in termini di sicurezza e anche di benessere dei bambini che possono contare su spazi, giochi, proposte adatte alla loro età, da godere in piccoli gruppi”, spiega l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio che ha fatto visita questa mattina agli asili di San Fermo e Bizzozero e ad alcune scuole dell’infanzia del centro, comunali e paritarie.

Il nido di San Fermo, progettato per accogliere al massimo una ventina di bambini e abituato a lavorare con piccoli e piccolissimi, non ha subito grandi trasformazioni. Diverso il discorso per i nidi più grandi, come quello di Bizzozero, dove una nuova disposizione degli arredi ha aiutato a dividere in due alcuni saloni, mentre gli stessi adesivi colorati che distinguono i percorsi identificano anche i bagni dedicati a ogni gruppo, ciascuno con i propri fasciatoi, mini lavandini e minuscoli gabinetti.

Rivoluzionate negli spazi e perfino nei nomi (a San Fermo ad esempio si è passati dai colori alle piante del giardino) le sezioni alle materne, dove si è passati da classi di 25 bambini a gruppi di una quindicina di alunni. Recuperate quindi ad aule di sezione anche laboratori e stanze tematiche e vecchie aule di sezione non più sfruttate come tali a seguito del calo demografico che negli ultimi anni ha ridotto il numero di iscritti negli asili.

“Ripartiamo dai bambini, per loro è importantissimo tornare a scuola e poterlo fare serenamente, in tutta sicurezza”, afferma la Dimaggio.