Incidente tra Casorate e Cardano, traffico bloccato sulla superstrada di Malpensa

La Croce Rossa di Gallarate e la Polstrada stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla superstrada di Malpensa.

È avvenuto sulla carreggiata direzione Busto Arsizio/A8 tra Casorate Sempione e Cardano al Campo e si segnalano lunghe code.

Si tratta del terzo incidente in superstrada nella giornata di lunedì 7 settembre: nella mattina la carreggiata direzione Malpensa era stata chiusa per ripristino, mentre in direzione opposta si era registrato un incidente all’altezza del T2 (fortunatamente senza feriti)