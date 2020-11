Biandronno, l’acquasantiera digitale per evitare i contatti in chiesa

Una soluzione “smart” per evitare i contatti anche nei luoghi sacri. Come ormai abbiamo imparato in questi mesi, il coronavirus ha infatti cambiato e stravolto molti costumi e usanze in tutto il mondo, comprese alcune tradizioni secolari legate ai culti religiosi.

E così, di fronte all’emergenza sanitaria, anche il mondo della chiesa ha dovuto cercare nuove soluzioni per fare fronte al coronavirus, come nel caso di Biandronno, dove nella chiesa di San Lorenzo, è arrivata una speciale acquasantiera, Michael, ovvero l’acquasantiera digitale con termometro a infrarossi e diffusore sanificante.

Il dispositivo, ispirato all’omonimo arcangelo che secondo la tradizione cristiana nel 590 avrebbe fermato la pesta a Roma, è in grado di rilevare la temperatura de fedeli poi per poi rilasciare un gel spray (con percentuale di alcol al 70%), precedentemente benedetto dal parroco.

«Nessuno ha intenzione di sostituire il millenario rito dell’acquasanta con un’apparecchiatura digitale – spiegano i realizzatori di “Michael” in un video girato proprio nel paese sul lago di Varese -. Ma intanto che ci sarà il covid e la pandemia sarà presente, questa sarà un’ottima soluzione per mantenere viva quest’importante tradizione religiosa».