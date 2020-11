Rinnovato il consiglio nazionale Fimaa

Dopo la riconferma di Santino Taverna alla guida della Federazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l’Assemblea del 25 luglio scorso, il Consiglio nazionale Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – su proposta del presidente Taverna ha completato il rinnovo delle cariche sociali, con la nomina dei cinque vicepresidenti nazionali (compreso il vicario) e degli undici componenti di Giunta esecutiva.

Come vicepresidente vicario è stato riconfermato Maurizio Pezzetta (Fimaa Roma).

Alla vicepresidenza sono stati confermati Marco Mainas (Fimaa Sud Sardegna), Alessandro Simonetto (Fimaa Venezia e Rovigo) e nominati due nuovi vicepresidenti: Davide Bisi (Fimaa Pavia) e Vincenzo De Falco (Fimaa Campania, che comprende i mandamenti di Napoli, Caserta e Salerno).

Per quanto riguarda la Giunta esecutiva sono stati confermati Alessandro Gabriele (Fimaa Lucca e Massa Carrara), Marco Mainas (Fimaa Sud Sardegna), Andrea Oliva (Fimaa Trieste), Maurizio Pezzetta (Fimaa Roma), Alessandro Simonetto (Fimaa Venezia e Rovigo) e nominati sei nuovi componenti: Davide Bisi (Fimaa Pavia), Oscar Caironi (Fimaa Bergamo), Giancarlo De Bartolomeo (Fimaa Taranto), Vincenzo De Falco (Fimaa Campania), Silvia Dell’Uomo (Fimaa Padova), Ivano Venturini (Fimaa Ravenna).

«Con la nomina del vicario, dei vicepresidenti e dei membri di Giunta esecutiva si è definita la compagine direttiva di Fimaa – ha commentato Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa – Le competenze e la professionalità degli organi direttivi permetteranno alla Federazione di avviare una progettualità costruttiva per la tutela delle categorie degli agenti immobiliari, degli intermediari del credito, degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori merceologici e dei servizi vari, in un periodo fortemente caratterizzato dalle ripercussioni economiche causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Ci aspettano tante sfide all’orizzonte, in un mondo profondamente cambiato. Lo sforzo della Federazione più numerosa e importante dei mediatori agenti d’affari sarà quello di tracciare, uniti, nuovi percorsi a tutela delle categorie rappresentate».

I CONSIGLIERI NAZIONALI ELETTI DALL’ASSEMBLEA DEL 25 LUGLIO 2020

Valerio Arseni (Fimaa Lecce), Pier Luigi Bairo (Fimaa Genova), Carlo Barbagli (Fimaa Arezzo), Mirko Bargolini (Fimaa Como), Luciano Bianchi (Fimaa Grosseto), Davide Bisi (Fimaa Pavia), Oscar Caironi (Fimaa Bergamo), Giuseppe Campisciano (Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza), Roberto Capriglione (Fimaa Marche Centrali), Giancarlo De Bartolomeo (Fimaa Taranto), Vincenzo De Falco (Fimaa Campania), Silvia Dell’Uomo (Fimaa Padova), Pasquale Di Santo (Fimaa Foggia), Pietro Alfredo Falbo (Fimaa Calabria Centrale), Enrico Fenoglio (Fimaa Asti), Laura Forzano (Fimaa Savona), Alessandro Gabriele (Fimaa Lucca e Massa Carrara), Francesco Gentili (Fimaa Verona), Maurizio Iori (Fimaa Roma), Roberto Maccaferri (Fimaa Bologna), Marco Mainas (Fimaa Sud Sardegna), Antonino Nicolosi (Fimaa Catania), Andrea Oliva (Fimaa Trieste), Maurizio Pezzetta (Fimaa Roma), Vittorio Piscitelli (Fimaa Lazio Sud), Alessandro Simonetto (Fimaa Venezia e Rovigo), Ivano Venturini (Fimaa Ravenna).

A questi si aggiungono i quattro Consiglieri cooptati: Ansano Cecchini (Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza), Sergio Colombo (Fimaa Lecco), Gian Luca Sondali (Fimaa Roma), Raffaele Vosino (Fimaa Modena).