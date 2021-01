Derby salvezza in piena emergenza per la Openjobmetis che sfida Cantù

È una vigilia di derby molto particolare, praticamente inedita, quella che precede la disputa della 148a sfida diretta tra Cantù e Varese. Non tanto per quel che è accaduto in Brianza (dove Piero Bucchi ha rilevato Cesare Pancotto sulla panchina), non solo per una situazione di classifica pericolosa per ambedue le squadre ma soprattutto perché la Openjobmetis, come noto, è ancora alle prese con l’onda lunga del Covid-19 che ha colpito quasi per intero la squadra rendendo complicato questo ritorno alle gare.

La squadra di Bulleri ha reagito con carattere mercoledì, crollando solo negli ultimi 8′ a Trieste dopo essere rimasta in partita a lungo in una serata dove obiettivamente non si poteva chiedere di più. Ora però arriva una gara delicatissima in chiave salvezza che Varese sarà costretta nuovamente a giocare con tanti punti di domanda. La formazione sarà praticamente uguale a quella dell’Allianz Dome, perché Jakovics è formalmente recuperato (e sarà a disposizione) ma è annunciato in condizioni fisiche assai precarie mentre Douglas e Beane restano in quarantena in attesa di un tampone positivo.

Niente da fare neppure per il nuovo acquisto John Egbunu come abbiamo spiegato giovedì: il pivot non è ancora stato tesserato e non potrà dare supporto al reparto lunghi. Bulleri quindi dovrà dare altri minuti ai giovanissimi Librizzi e Virginio anche se nel frattempo Morse potrebbe guadagnare maggiore spazio dopo che a Trieste ha faticato a restare in campo a lungo sempre per problemi legati alla (non) forma.

Insomma, la Openjobmetis viaggerà verso Desio – si gioca dalle ore 16 – confidando oltre che nella buona volontà anche in qualche miracolo per provare a centrare una vittoria che varrebbe platino nella lotta per non retrocedere, anche in virtù del terribile -10 dell’andata (80-90) quando è opinione comune che Varese abbia gettato alle ortiche una enorme possibilità per girare a proprio favore il duello con l’Acqua San Bernardo. I brianzoli, a loro volta con problemi di Covid nel recente passato – hanno intanto cambiato parte dell’assetto, richiamando in biancoblù un giocatore di talento come Frank Gaines e riempiendo l’area con i muscoli di Bigby-Williams. E nella partita (persa malissimo) di Pesaro hanno messo in mostra la grande speranza locale, il 18enne Procida, autore di 24 punti contro la Carpegna Prosciutto.

COACH TO COACH

Massimo BULLERI (Openjobmetis Varese) – «È difficile fare delle considerazioni tecniche sulla gara contro Cantù. Di sicuro troveremo una squadra molto agguerrita; coach Bucchi è un allenatore molto esigente che dà tantissima importanza alla difesa e sono sicuro che in settimana abbia lavorato sotto questo aspetto. Ai miei ragazzi chiederò di riproporre l’atteggiamento, lo spirito e l’audacia che hanno mostrato mercoledì sera contro Trieste. Per il momento storico che stiamo attraversando parlare di scontro decisivo è forse eccessivo, però è senza dubbio una partita importante perché, a prescindere da tutto, la classifica è quella che vediamo».

Bulleri fa poi il punto sulla situazione generale dello spogliatoio: «Giovedì non ci siamo allenati per recuperare dopo la partita di Trieste, quindi siamo tornati in campo solo venerdì, facendo quello che potevamo con la massima disponibilità da parte di tutti. Giorno per giorno valuteremo la situazione per presentarci al completo il prima possibile e quindi spero già per settimana prossima, anche se per essere al massimo della forma dovranno passare dalle tre alle quattro settimane».

La domanda di VareseNews – “Con l’arrivo di Egbunu vedremo più spesso Scola da ala forte?” «Vediamo come e quando arriverà; solo allora potremo fare delle considerazioni. Siamo contenti che abbia sposato la nostra causa, ma in questo momento preferisco parlare di chi c’è. Ho a cuore la situazione dei ragazzi e voglio essere concentrato il più possibile per loro»

Piero BUCCHI (A. San Bernardo Cantù) – «Cosa mi aspetto? Sicuramente una reazione dal punto di vista emotivo, cosa che ho già visto nel primo allenamento. La squadra si è applicata sin da subito. Domenica, inoltre, mi aspetto che i ragazzi riescano a mettere sul campo anche il fattore tecnico per vincere. Tuttavia, vedere in campo facce determinate e non tristi sarebbe già un buon punto di partenza: deve esserci rabbia, non rassegnazione».

DIRETTAVN

La partita del PalaDesio sarà raccontata azione dopo azione su VareseNews attraverso il consueto liveblog, già a disposizione dal venerdì pomeriggio con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico prepartita. Domenica dalle 15,15 circa, gli interventi dal campo brianzolo. I tifosi possono intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per collegarsi al live, CLICCATE QUI.