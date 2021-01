Varese Ideale: “La conferma delle gare di canottaggio è un’ottima notizia”

La conferma delle importanti gare di canottaggio in programma nella prossima primavera sul bacino della Schiranna raccoglie il plauso di Mattia Cavallini, coordinatore del comitato civico Varese Ideale, movimento di centro-destra che in regione sostiene Attilio Fontana ed esprime il consigliere Giacomo Cosentino.

«In questo periodo particolare finalmente una buona notizia per la città e lo sport varesino – scrive Cavallini – È importante far sì che Varese sia sempre di più al centro di importanti eventi sportivi. Lo sport, un settore duramente e ingiustamente colpito in questo ultimo anno, è sicuramente il volano per progettare la città del prossimo futuro. Il lavoro fatto con il canottaggio, andrebbe replicato con tutte le altre discipline sportive, alle quali in questi 5 anni è mancato completamente il supporto dell’amministrazione comunale. In conclusione, Varese Ideale metterà al centro delle proprie idee e programma lo sport, attraverso un confronto costante con le realtà sportive della Città».

Il riferimento agli eventi è quello delle regate di qualificazione olimpiche e paralimpiche in programma dal 5-7 aprile (in palio una serie di pass per i Giochi di Tokyo) e dei Campionati Europei Assoluti che si disputeranno tra il 9 e l’11 aprile, e che erano già stabiliti per il 2020 salvo poi slittare per la pandemia.