“Crazy”, voglia di primavera nel nuovo singolo dei dj Unevi

Nuova musica in arrivo dal Lago Maggiore. Da ieri, venerdì 26 febbraio, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming “Crazy”, il nuovo singolo dei dj lacustri Unevi in collaborazione con il cantante di origini ispresi zoltan..

Unevi è il nome del duo composto da Ugo Mastroianni e Matteo Biscaro, ragazzi classe 1999 provenienti da Angera e Taino. Amici da sempre, i disc jockey incominciano a divertirsi con la musica alla ricerca di un “sound” sempre nuovo, personale e, soprattutto, capace di far ballare le persone.

Fin dai tempi delle scuole i due, quando non si ritrovano a sperimentare nuova musica tra mixer e console, seguono (dal vivo o in diretta) tutti i principali festival di musica elettronica, lasciandosi ispirare con curiosità dagli artisti del mondo EDM come Avicii e Martin Garrix. Dopo un corso di missaggio alla storica “Casa del Disco” di Varese, diversi remix e live-set, arriva così la decisione di mettersi in gioco e dare sfogo alla propria creatività. Spiriti liberi, senza l’esigenza di sentirsi etichettati dentro i confini di un genere musicale, il progetto dei due ragazzi decolla infine nel 2020 insieme all’etichetta discografica More Than Indie Records.

Dopo il singolo d’esordio All The Night, rilasciato lo scorso inverno, anche in Crazy si rinnova il sodalizio dei dj lacustri con zoltan., cantante italo-ungherese attivo in UK, ancora una volta autore del testo della canzone, a cui ha inoltre prestato la voce in sala di registrazione.

Mixato e masterizzato da Pasquale Vitali (VPasqal) all’ASTUDIO di Angera, Crazy vuole rappresentare un tocco di leggerezza, un breve anticipo di primavera in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Come in una sorta di “mantra EDM”, il ritornello (I’m going crazy) si ripete diverse volte a ritmo di musica, la vera protagonista della canzone, pronta a far esplodere a tutto volume i bassi dopo il ritornello lanciato dal drop.

«”Crazy” è il nostro secondo brano, è sicuramente una canzone con suoni più cupi e d’impatto – spiegano gli Unevi -. L’abbiamo composta nello stesso periodo in cui abbiamo lavorato a All the Night: per questo abbiamo deciso di creare le copertine (realizzate da Rainbowhale,ndr) dei brani simili, ma con un significato opposto, giocando molto con i colori. Zoltan ci ha sempre dato una grande mano nella finalizzazione della parte strumentale ed è riuscito ad incastrare perfettamente la sua voce e la melodia della parte cantata con quella strumentale».