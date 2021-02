Investito in centro paese a Gemonio

Un uomo è stato investito questa mattina, giovedì 4 febbraio, in via Temistocle Jemoli t. 1 a Gemonio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino: per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo è stato investito mentre camminava in una zona centrale del paese. Sul posto la polizia locale di Gemonio, per gestire il traffico e dare supporto ai sanitari del 118. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.