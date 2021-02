La cuoca della materna di Ternate va in pensione

La cuoca della scuola materna di Ternate è andata in pensione. A 67 anni e dopo ben 34 anni di servizio, Antonietta Latronico ha lasciato i bimbi e le maestre della scuola Bongiasca nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio.

Per un piccolo paese di circa 2.500 abitanti come Ternate, Antonietta è sempre stata un punto di riferimento. Generazioni di ternatesi hanno pranzato coi suoi piatti, e sono stato più di mille i bambini che nel corso di tutti quegli anni hanno frequentato la scuola materna.

«Capita spesso – racconta la famiglia di Antonietta, che venerdì pomeriggio è passata a prenderla a scuola – di incontrare bambini, ma anche ragazzi e persone ormai grandi che la fermano per strada o al supermercato per salutarla e chiederle se si ricorda ancora di loro quando erano piccoli. Sono tante anche le mamme che le chiedono consigli di cucina per provare le sue ricette a casa».

Ma a farle sentire tutto il loro affetto sono stati anche i piccoli alunni della materna. Venerdì mattina i bimbi sono andati in cucina a trovare Antonietta con letterine, disegni e lavoretti realizzati da loro: un piccolo pensiero per salutare la loro cuoca preferita.