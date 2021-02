Il parroco di Arcisate don Claudio Lunardi è il nuovo Decano della Valceresio

Con un decreto firmato ieri, lunedì 1° febbraio, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, ha nominato i 63 nuovi Decani della Diocesi per il prossimo quinquennio.

I nomi dei nuovi Decani sono stati individuati dall’Arcivescovo in base ai suggerimenti emersi nelle votazioni a cui, il 19 gennaio scorso, hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi.

Il nuovo Decano del Decanato della Valceresio è il prevosto dell’Unità pastorale Madonna d’Useria don Claudio Lunardi.

Come si legge nel sito dell’Unità pastorale, don Claudio è nato a San Vittore Olona il 29 marzo 1958, ed è stato ordinato prete il 9 giugno 1984. La sua prima destinazione dal 1984 al 1993 è stata una parrocchia della città di Milano nel quartiere di Rogoredo poi, sempre a Milano, dal 1993 al 1999, nella parrocchia S. Maria del Buon Consiglio alla Bovisa.

Al termine di un periodo di formazione in Belgio, nel 1999 parte come missionario Fidei Donum per dieci anni in Africa nella parrocchia di Djamboutou, in Camerun. Conclusa la sua missione viene nominato nel 2009 responsabile della Comunità Pastorale “Maria Aiuto dei cristiani” che comprende le parrocchie di Cavaria, Oggiona, Premezzo e S. Stefano.

Dal 1° settembre 2019 è parroco e responsabile della comunità pastorale Madonna d’Useria di Arcisate.