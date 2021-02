Saronno rende omaggio ai caduti in Congo

Foto dal profilo Facebook Pierluigi Gilli Presidente

Sindaco, giunta comunale, autorità militari dei Carabinieri e Guardia di Finanza e Comandante dello Polizia Locale, il presidente del consiglio comunale e alcuni consiglieri hanno partecipato nella mattinata di giovedì 25 febbraio alla cerimonia in onore dei caduti nell’attentato in Congo dello scorso lunedì 22 febbraio, nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo.

La cerimonia, tenuta in forma privata, si è svolta in piazza Repubblica davanti al Municipio, in concomitanza con i funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci.

Nella vicina Limbiate, dove il diplomatico è cresciuto, saranno svolte le esequie sabato 27 febbraio. La camera ardente sarà allestita nel Palazzo Comunale venerdì 26 febbraio dalle 10 alle 19, mentre le esequie si terranno sabato 27 febbraio alle 10 al campo sportivo comunale di via Tolstoj, per permettere alla popolazione di partecipare, nel rispetto delle normative anti Covid e del distanziamento. Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini a celebrare.