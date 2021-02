Scontro in via Matteotti a Cassano, tre persone soccorse

Incidente stradale “carambola” a Cassano Magnago, in via Giacomo Matteotti, intorno alle 12.25 di oggi, lunedì 1 febbraio. Tre persone sono state soccorse dal 118.

Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate nei pressi di un incrocio, nell’urto è rimasto poi coinvolto anche un terzo veicolo, che era in sosta sulla via.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Il 118 è intervenuto in codice rosso, ma per fortuna nessuna persona coinvolta sarebbe in pericolo di vita: sono stati soccorsi un uomo di 59 anni e due donne di 51 e 68 anni. I feriti sono finiti in ospedale a Gallarate.