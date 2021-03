All’ospedale Del Ponte è operativa la dermatologia pediatrica

È operativo da pochi giorni il nuovo ambulatorio di Dermatologia Pediatrica al IV piano del Padiglione Leonardo dell’Ospedale Del Ponte. Le visite si svolgono al giovedì (mattina e pomeriggio) e vi si accede tramite prenotazione al CUP ora anche tramite numero verde 800 775 330. Il servizio è frutto di una sinergia tra la Pediatria all’Ospedale Del Ponte e il reparto di Dermatologia dell’Ospedale di Circolo.

«Vista la frequenza e la complessità dei casi che coinvolgono bambini e adolescenti – dichiara il dottor Maurizio Lombardo, Direttore facente funzione del Reparto di Dermatologia dell’Ospedale di Circolo – abbiamo pensato che fosse opportuno creare uno spazio dedicato a questi pazienti dove operare in stretta collaborazione con i colleghi pediatri. Attualmente almeno il 10% di tutti i casi che trattiamo riguardano bambini anche piccolissimi e ragazzi. Le patologie più diffuse in questa fascia d’età sono la dermatite atopica, gli eczemi, le alopecie oltre a disturbi minori. Su pazienti affetti da dermatite atopica – annuncia Lombardo – abbiamo cominciato ad utilizzare un nuovo farmaco biologico recentemente approvato dalle autorità di farmacovigilanza che sta dando ottimi risultati».

«L’obiettivo che ci siamo posti da anni – sottolinea dal canto suo il Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino di ASST Sette Laghi – è di concentrare all’ospedale Del Ponte tutte le cure per la fascia di età neonatale, infantile e della prima adolescenza. Le patologie della pelle rappresentano una quota importante dei disturbi di cui soffrono i nostri piccoli pazienti. Poter operare in sinergia con i colleghi dermatologi in un unico spazio dedicato rappresenta una grossa opportunità di arricchimento delle conoscenze e un miglioramento della qualità complessiva della cura».

Al nuovo servizio ambulatoriale sono dedicati a rotazione tre medici specialisti dei sei che compongono il reparto di Dermatologia del Circolo mentre il personale infermieristico viene fornito dall’Ospedale Del Ponte. La risposta dell’utenza in queste prime giornate di apertura è stata entusiastica, tutti gli slot sono stati occupati per una media di 15 pazienti visitati al giorno.