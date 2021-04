I voti della Pro Patria: Greco sorpreso, Parker al palo

Il Novara regala una domenica amara alla Pro Patria, vincendo 3-1 allo “Speroni” e prendendosi il Derby del Ticino. Vittoria meritata per il Novara, che ha saputo colpire nei momenti giusti sfruttando anche qualche disattenzione della difesa tigrotta

PAGELLE

GRECO 5,5: Sul gol di Lanini si fa sorprendere. Errore che pesa molto sull’economia della gara

GATTI 6: Gara di spessore ma anche qualche errorino

LOMBARDONI 5,5: Buca sul lancio di Buzzegoli e lascia strada a Rossetti per il 2-0. Preoccupa l’infortunio al piede che lascia i suoi in 10 nel finale

BOFFELLI 6: Segna il gol che poteva riaprire la sfida ma in difesa concede qualcosa

COLOMBO 6: Sulla fascia gestisce bene. Meglio in fase difensiva che in spinta

Le Noci 6: Si mette a centrocampo per sfruttare i piedi buoni, fa un buon lavoro

NICCO 6: Tanta corsa e agonismo ma gli manca un po’ di precisione in fase di suggerimento

Galli 5,5: Non riesce a dare il cambio di passo nel finale

BERTONI 6: Marcato stretto, non ha tanti spazi ma prova comunque a far girare la squadra

BRIGNOLI 5,5: Non incide e non riesce a farsi trovare pronto negli inserimenti

Masetti 5,5: Schierato sulla fascia destra prova qualche incursione ma difficilmente dà sostanza alle sue giocate

PIZZUL 6: Prestazione solida, prova a spingere ma non ha molta fortuna

Fietta 6: Entra per dare muscoli alla squadra e fa un gran lavoro di interdizione

LATTE LATH 5,5: Sconclusionato. Curato stretto dalla difesa ospite non riesce a partire in velocità e no va mai al tiro

Kolaj 6: Dà brio all’attacco tigrotto nel finale. Qualche incursione interessante

PARKER 6,5: Un’altra partita di gran lotta. Prende due pali: il primo dopo pochi secondi dopo un contrasto, nella ripresa con un bell’anticipo in area