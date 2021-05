Cinghiale fa lo slalom tra le auto in viale Aguggiari

Ormai capita sempre più spesso di incontrare animali selvatici a ridosso dei centri cittadini. Domenica sera, intorno alle 20 e 45, la nostra lettrice Daniela ha filmato questo grosso esemplare adulto di cinghiale che incurante delle macchine trotterellava lungo viale Aguggiari.

L’animale, per nulla spaventato, dopo aver schivato due macchine ha proseguito lungo il ciglio del viale e poco prima della chiesa Kolbe e della pizzeria Osteria del Tram ha infilato via Crivelli alla ricerca probabilmente di qualche campo in cui scorrazzare. Poco tempo fa, Fernando Fiori presidente di Coldiretti Varese aveva parlato di «situazione insostenibile per le imprese e per la sicurezza dei cittadini che sta compromettendo l’equilibrio ambientale di vaste aree territoriali della provincia prealpina, anche in zone ad elevato pregio naturalistico». La situazione è dunque arrivata a un livello di saturazione.

Secondo il presidente di Coldiretti, una così elevata presenza di cinghiali sui territori «è un pericolo per l’introduzione del virus della Peste suina Africana ed anche per la diffusione di malattie infettive batteriche all’uomo».