Federico Morlacchi salutato dal consiglio comunale di Luino prima delle Olimpiadi

Dietro al tricolore olimpico che sventolerà a Tokyo ci sarà anche un pizzico di quell’orgoglio che soffia col vento del Lago Maggiore, perché a sollevare la bandiera italiana sarà il campione paralimpico Federico Morlacchi, che mercoledì sera è stato salutato e celebrato dal primo consiglio comunale della ripartenza, in presenza, a Luino.

Il pubblico, contingentato dalle misure anti covid, non ha fatto mancare l’affetto per questo campione scelto come rappresentante dei colori del Paese – insieme a Bebe Vio – , che che sosterranno gli atleti ai giochi in programma in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre.

A Federico Morlacchi è stata donata una stampa serigrafata di palazzo Serbelloni, sede del comune di Luino: «Farò del mio meglio per rappresentate anche Luino ai giochi», ha affermato l’atleta emozionato dopo aver ricevuto i complimenti del presidente del consiglio comunale Fabrizio Luglio e del sindaco di Luino Enrico Bianchi.