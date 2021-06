Gallarate fuori con onore: alla Esse Solar non basta la rimonta

Termina sul parquet di Desio la stagione della Esse Solar Gallarate in Serie C Gold, penultima in corsa tra le nostre squadre inserite nella quarta serie del basket italiano. La squadra di coach Filippo Baroggi perde di soli tre punti lo spareggio delle semifinali con la corazzata Rimadesio, 66-63, al termine di una gara coraggiosa nel quale i gallaratesi hanno saputo rimontare nell’ultimo periodo fino a sfiorare l’impresa.

La Esse Solar, rimasta praticamente senza Ciardiello (meno di 1′ trascorso sul campo), è finita sotto nel punteggio in un paio di occasioni dopo un primo quarto equilibrato, però ha avuto la capacità di restare con un piede nella partita grazie ai canestri di Acker (16, top scorer) e alle “doppie cifre” di Calzavara e Bernardi. Nel finale la Esse Solar è tornata sino al -2 ma una palla persa ha ridato fiato a Desio. I brianzoli hanno quindi fallito i liberi della sicurezza ma il ferro ha fermato l’ultimo tentativo di pareggio di Freri dalla lunga distanza.

Un peccato, quindi, per il verdetto ma anche un’uscita di scena a testa altissima perché la Rimadesio è formazione costruita dichiaratamente per salire di categoria, con una sola sconfitta subita in regular season e un’altra nei playoff accusata proprio a Gallarate.

Ora dunque le quattro rimaste in corsa vivranno una settimana di allenamenti per arrivare alle due finali-promozione in programma sabato in gara unica a Chiari: Desio affronterà Pizzighettone mentre Saronno se la vedrà con Borgomanero a Lumezzane dalle 21.