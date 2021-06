Spettacoli ed esplorazioni nel primo weekend di vacanza per i bambini

Spettacoli teatrali in location speciali, passeggiate ed esplorazioni notturne e tante occasioni per divertirsi in questo fine settimana dal 11 al 13 giugno, il primo dopo la fine della scuola e che segna l’inizio delle vacanze estive e propone alle famiglie spunti e occasioni per divertirsi insieme, genitori e figli.

EVENTI

Tradate: vanta un ricco programma di iniziative la Festa della Biodiversità al Centro didattico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 13 giugno con passeggiate per bambini e famiglie alla scoperta degli insetti e delle erbe del Parco, laboratori didattici e anche una caccia al tesoro per famiglie > Scopri di più

Inarzo: domenica 13 giugno la Festa delle oasi Lipu presenta un programma ricco di eventi con giochi, passeggiate e laboratori per famiglie e bambini di tutte le età > Come partecipare

ESCURSIONI

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Saronno-Lomazzo: aperte le prenotazioni per le passeggiate notturne a caccia di lucciole rivolte alle famiglie che si svolgeranno in diverse zone del Parco del Lura, tutte le sere, dal 7 al 11 giugno > Scopri di più

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

GIOCHI E LABORATORI

Luino: inaugurata a Luino la ruota panoramica. Ci sono 22 le cabine che si elevano fino a 35 metri di altezza. Il biglietto costa 7 euro ma per residenti e minori 5. Ulteriore agevolazione per i bambini residenti > Scopri di più

Ceresio: ottimi voti per le acque del Lago Ceresio, pronte ad accogliere le famiglie per i primi tuffi della stagione 2021. Le spiagge più belle e tutto ciò che offre al turista il Lago di Lugano > Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Qui le prime tre favole in inglese> Ascoltale

Maccagno: “Il favoloso Gianni” è l’omaggio a Rodari in programma sulle sponde del Lago Maggiore nel pomeriggio di venerdì, con letture animate tratte dai libri del grande narratore per l’infanzia a cura degli attori di Progetto Zattera > L’evento

Besozzo: la nona e ultima favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Con Kandinskij nei paesi della fantasia”. 23 coloratissime tele del precursore e fondatore della pittura astratta raccontano una storia originale, nata per avvicinare i bambini all’arte > Leggi qui

LIBRI

Mamma scegliamo un libro? : la libraia Laura Orsolini questa settimana propone ai ragazzi due libri sulla questione femminile, come esigenza di giustizia> Le recensioni

Varese: “Il bosco delle sette querce” è una storia di amicizia e sostenibilità a fumetti pubblicata da Nomos Edizioni con il supporto di Pallacanestro Varese e del Gruppo Fnm i cui protagonisti sono tre ragazzi sensibili alla bellezza della natura e alla sostenibilità ambientale > Scopri di più

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: ripartono le rassegne teatrali in presenza. Diverse le iniziative per una passeggiata fuori porta e novità in libreria > Cosa fare nel weekend