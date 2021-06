Cappuccetti Matti: omaggio a Rodari in corte

Il prossimo spettacolo in programma per la rassegna “Piambello dal vivo” nel pomeriggio di sabato 12 giugno, in scena alle ore 17 nella cornice di Corte don Andrea Riva a Induno Olona, nasce da tre piccoli tesori di Gianni Rodari: “A sbagliare le storie” delle Favole al telefono e tre capitoli della Grammatica della Fantasia quali “Cappuccetto Rosso in elicottero”, “Le fiabe a rovescio” e “A sbagliare le storie”.

“Da Rodari siamo partiti per mettere sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia proprio Cappuccetto rosso, fiaba alla cui riscrittura molti altri autori si sono cimentati – scrivono gli attori della compagnia Pandemonium teatro nella presentazione – Grazie a queste suggestioni, unite al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, si sviluppa il nostro “Cappuccetti matti”. Una sorta di “Esercizi di stile” a cui uniamo il fregolismo necessario agli interpreti per passare da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, digitale, killer e altri ancora …fino all’esaurimento fisico degli attori”.

Naturalmente i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista. Perché presentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così classico? “Per divertirsi naturalmente – rispondono gli attori – e perché crediamo sia sempre più necessario proporre a bambini e ragazzi, e agli adulti che li accompagnano a teatro, una sana dose di “apertura mentale”: disponibilità ad un pensiero libero e creativo, grazie a un teatro che davvero possa stimolare e arricchire adulti e bambini.

O come diceva Rodari: “…I bambini non giocano più tanto con Cappuccetto Rosso, quanto con se stessi: si sfidano ad affrontare la libertà senza paura, ad assumersi rischiose responsabilità.” Che non è poco!