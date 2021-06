Tra un tour turistico, una partita di calcio e tanti eventi è in arrivo il weekend

Tornano i mercatini dell’usato e le prime sagre d’estate. Venerdì si corre a Varese tra ville e giardini e poi tanto teatro, musica e arte. Preparate la bandiera …. che cominciano gli Europei di calcio

EVENTI

AZZATE – Un po’ di Azzate alla cerimonia di inaugurazione di Uefa Euro 2020. Questa sera, venerdì 11 giugno, alla cerimonia di inaugurazione parteciperà Marina Enea con il gruppo Molecole Show di Origgio. Spettacolo trasmesso alle 20.30 su Rai 1 – Leggi l’articolo

LUINO – GERMIGNAGA – Luino e Germignaga unite sotto il segno dello “Sport senza barriere”. Torna “Sport senza barriere”: il prossimo weekend un grande evento che coinvolgerà le due città “De chi e de là della Tresa” – Leggi l’articolo

CASTELSEPRIO – Torna il Mercatino dell’usato a Castelseprio. Domenica 13 giugno nuovo appuntamento promosso dall’Associazione Del Seprio. Spazio anche all’associazione Famiglie Insieme, che curerà un momento per i bimbi – Leggi l’articolo

VARESE – Ultimo weekend della “Primavera della cultura”. Una conferenza – concerto e un “incontro fotografico” gli ultimi eventi prima delle vacanze per il premio Chiara – Leggi l’articolo

VARESE – Turisti in città con Tourist Line, il bus gratuito di Varese. Da domenica 13 giugno un servizio di pullman con partenza dalla stazione permetterà di raggiungere alcuni parchi e luoghi della città – Leggi l’articolo

VARESE – A Varese l’ottava edizione della corsa Tra Ville e Giardini. Venerdì 11 giugno prende il via la manifestazione podistica serale nei parchi più suggestivi della città. Come ogni anno maglia per tutti gli atleti e l’originale medaglia di legno ricavata da rami di faggio – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Tornano le sagre a Cassano Magnago, si parte con la Festa della polpetta. La festa si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 giugno nell’area feste di via Primo Maggio – Leggi l’articolo

MALPENSA – Sui tetti di Milano con la guida dei gargoyle: il video di Carlo Stanga a Malpensa. L’opera animata è visibile fino al 24 giugno alla Porta di Milano, al Terminal 1 di Malpensa. Una riflessione sulla città, con una guida d’eccezione – Leggi l’articolo

NATURA

INARZO – Sarà domenica 13 giugno la festa delle oasi Lipu: il programma alla Palude Brabbia. Lipu Varese propone una giornata ricca di iniziative per tutte le età, occasione per scoprire la bellezza delle aree umide e per divertirsi – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – 20 giardini “segreti” di Como si aprono per un weekend con Bellezze Interiori. Il 12 e 13 giugno una ventina di giardini tra Como e Brunate apriranno le loro porte con visite, mostre e performance: “Una bellezza che esce dall’esclusività e diventa per tutti – Leggi l’articolo

TRADATE – Festa della Biodiversità al Parco Pineta di Tradate. L’appuntamento con la Festa della Biodiversità sarà domenica 13 giugno dalle 14.30 e sarà l’occasione per aprire ufficialmente la stagione di apertura del Centro Didattico – Leggi l’articolo

INARZO – In palude Brabbia di notte, alla scoperta di allocchi e raganelle. Sei appuntamenti in notturna – dalle 21.30 alle 23.30 – per scoprire una natura diversa – Leggi l’articolo

ARTE

LAVENO MOMBELLO- Ceramica e sperimentazione, al Midec due mostre per l’estate 2021. I due eventi espositivi vedono un focus sulla ricerca di Lara De Sio e “Dialogo con Castellamonte degli allievi dell’I.I.S. 25 aprile – Felice Faccio e gli artisti nonché docenti Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn – Leggi l’articolo

GALLARATE – “Nel ventre della balena”: a Gallarate dopo il lockdown l’arte torna alla luce. È la nuova mostra collettiva degli artisti dell’associazione 3A, allestita nella nuova sede a Cajello. Domenica l’inaugurazione – Leggi l’articolo

COMO – Visita alla mostra Metamorphosis con la Delegazione Fai di Como. L’appuntamento è per domenica 13 giugno e la visita guidata sarà tenuta dal curatore della mostra – Leggi l’articolo

MUSICA

VERBANIA – Antonella Ruggiero con “concerto versatile” in scena a Verbania. Continua l’estate culturale del Centro Eventi Il Maggiore: domenica 13 giugno in concerto la cantautrice – Leggi l’articolo

TURATE – Super tributi ai Linkin Park, Depeche Mode e Live pop – rock da iComHub a Turate. Il programma dal 10 al 13 giugno. Più di 100 eventi da giugno a settembre, tribute band, stand food & drink, merchandising e tanto divertimento con Accordo Zero Live Music Festival – Leggi l’articolo

PISCINE

TEMPO LIBERO – Il Lido della Schiranna riparte: “Un luogo fondamentale per il Lago di Varese”. Inaugurata la stagione al Lido della Schiranna, aperta 7 giorni la settimana fino ad agosto. Biglietti omaggio ai volontari che stanno lavorando all’Hub vaccinale – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Riapre la piscina Manara di Busto Arsizio, la gestione agli spagnoli di Forus. La parte estiva è pronta ad accogliere i bagnanti a partire da venerdì 11 giugno. La società spagnola Forus ha preso il posto della Sport Management – Leggi l’articolo

TEATRO E DANZA

CAIRATE – A Cairate il teatro è all’aperto, nel parco del Monastero. Domenica sera l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio riparte dall’omaggio a Gaber e Jannacci. Con lo spettacolo “Fuoco di limoni” sarà il duo Jaga Pirates a calcare, sabato per la prima volta dopo la chiusura, il palco del teatro di via Bergamo – Leggi l’articolo

LAVENA PONTE TRESA – “Arte in festa” riporta residenti e turisti sul lungolago di Lavena Ponte Tresa. Dopo il successo della domenica dedicata alla danza il prossimo appuntamento, domenica 13 giugno, sarà in scena la musica – Leggi l’articolo

CUASSO AL MONTE – Cuasso al Monte musica e teatro ripartono sotto le stelle. Il primo appuntamento della nuova stagione è in programma sabato 12 giugno alle 21 con il concerto “Summer Vibes” del Greensleeves Gospel Choir nel teatro all’aperto di via Cacciatori delle Alpi – Leggi l’articolo

MUSICA – I concerti dell’estate a Busto Arsizio. I concerti, proposti da Associazione Musicale Rossini, Musikademia, Nuova Busto Musica e dai Mandolinisti Bustesi si svolgeranno il venerdì sera a partire dall’11 giugno nei parchi di Villa Ottolini Tosi e Villa Calcaterra – Leggi l’articolo

COCQUIO TREVISAGO – Al teatro Soms di Caldana il concerto della ripartenza. Lo spettacolo “Rigoletto” in programma venerdì 11 giugno alle ore 21: attraverso l’esecuzione di temi verdiani si porrà l’accento sul “belcanto” italiano – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Musica in Villa a Gazzada, il festival di Sanremo della musica classica. Il celebre festival compie 45 anni. Dieci appuntamenti dal 13 giugno al 1° agosto ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

MUSICA – Il lago cromatico riporta la musica sul Lago Maggiore. La rassegna organizzata dall’associazione Musica libera comincerà il 12 giugno. Il filo conduttore di questa edizione saranno i fiori del territorio – Leggi l’articolo