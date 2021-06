Zona bianca, truffe e pellegrini nel podcast del 4 giugno

Le principali notizie di venerdì 4 giugno

Sono molto buoni i dati che emergono dall’ultimo bollettino nazionale sull’evoluzione della pandemia in Lombardia, tanto che si guarda con sempre maggior fiducia al 14 giugno, giorno in cui – come prevedono i meccanismi stabiliti dalla cabina di regia nazionale – saranno trascorse le tre settimane che potrebbero spalancare le porte alla fascia più bassa di restrizioni: quella bianca. La Lombardia infatti vede in forte decrescita sia i numeri dei contagi che dei focolai: complessivamente si sono registrati solo 31 nuovi casi di contagi settimanali ogni 100mila abitanti e c’è soltanto una provincia, quella di Sondrio, che attualmente si trova di poco al di sopra della soglia dei 50 casi settimanali. L’indice Rt lombardo, infine è ormai molto al di sotto della soglia critica di 1: a 0,68.

Vengono lanciati su whatsapp, su messenger, via email e raggiungono milioni di persone contemporaneamente e in maniera ossessiva. Molti li buttano senza pensarci, ma per alcuni i messaggi di aiuto lanciati nel web che chiedono “urgentemente” soldi per qualche problema o malattia sono da prendere seriamente e, con ingenuità e bontà d’animo, decidono di rispondere alla richiesta. E’ quello che è successo a una anziana signora di Arcisate, che ha versato circa 18mila euro a due truffatori che l’hanno raggiunta sui social network e sono riusciti ad estorcerle, in più riprese, quell’importante somma totale. La Polizia Postale di Varese è riuscita però a rintracciare e denunciare una donna di Genova e un nigeriano, che sono risultati gli intestatari di alcuni conti correnti su cui l’anziana signora di Arcisate aveva versato le somme.

E’ ripartita alla grande la Via Francisca del Lucomagno: e con lei anche l’economia locale fatta di una rete di accoglienze che si trova lungo tutto il percorso.

Grazie alle progressive riaperture, ma anche dell’avvicinarsi della bella stagione, nel solo mese di maggio sono stati oltre 200 i pellegrini – per un totale di oltre 1.000 notti nelle strutture di accoglienza – che si sono incamminati lungo i 135 chilometri che uniscono Ponte Tresa, al confine con la Svizzera, con la città di Pavia, o meglio la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, punto di arrivo del cammino.

Inaugura domenica 6 giugno a Varese la mostra itinerante “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e da 18 organizzazioni no profit.

La rassegna, esposta nella sala Veratti, illustra parte dell’impegno civile degli architetti italiani che operano in situazioni emergenziali e critiche, nell’ambito della cooperazione internazionale, a favore di popolazioni svantaggiate e in pericolo ed in territori colpiti da disastri e calamità.

Dopo la sosta per i recuperi, tornerà in campo domenica 6 giugno il Girone A di Serie D. Scenderà in campo alle 15.00 il Varese in casa del Saluzzo. Potrete seguire la gara, azione per azione, in diretta su VareseNews. Alle 16.00 in campo le altre, con importanti scontri d’alta classifica per Castellanzese e Legnano. Al “Provasi” di Castellanza i neroverdi, che per l’occasione vestiranno una casacca commemorativa per il centenario, sfideranno i valdostani del Pont Donnaz secondi in classifica. Al “Mari” invece i lilla affronteranno la Folgore Caratese per provare fino all’ultimo a conquistare un posto per i playoff. Trasferta in Liguria per la Caronnese, impegnata sul campo della Lavagnese.

