Frana sulla ex Sp61, chiusa la strada tra Porto Ceresio e Luino

A seguito dell’ondata di maltempo che sta attraversando la regione, è stata chiusa per una frana sulla carreggiata, la NSA 599 (ex SP 61) dal km 0,000 al km 10,000 in entrambe le direzioni, tra Porto Ceresio e Luino, provincia di Varese. (foto di repertorio)

A comunicarlo una nota di Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.