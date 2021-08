Allerta meteo, chiude la provinciale della Rasa

A causa del maltempo previsto per questa sera e per la notte è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura al traffico della SP 62 nel tratto tra la Rasa e Brinzio a partire dalle ore 20 di questa sera, 7 agosto, fino alle ore 10 di , 8 agosto.

Il traffico sarà consentito solo ai residenti della Rasa e per chi deve raggiungere il ristorante Motta Rossa.