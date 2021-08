Paralimpiadi, altre 6 medaglie per l’Italia. Staffetta d’argento con Terzi e Trimi

Secondo giorno di gare per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 e ancora tanti risultati positivi provenienti dal nuoto. Sono sei le medaglie provenienti dalla piscina giapponese: 2 ori, 3 argenti e un bronzo. E anche oggi c’è gioia per la Polha che con le sue atlete Giulia Terzi e Arjola Trimi sale sul secondo gradino del podio con la 4×50 stile libero (20 punti).

Nella notte le qualificazioni sono state agrodolci: nei 100 rana SB8 è stato eliminato il portabandiera azzurro Federico Morlacchi (1’13”24) mentre le note positive sono arrivate dalla 4×50 mista stile libero (20 punti) formata dalle “nostre” Arjola Trimi e Arianna Talamona (sostituita in finale da Giulia Terzi) assieme a Francesco Bocciardo e Antonio Fantin. Qualificazione in finale con il primo tempo assoluto (2’25”48), anche se per la finale cambieranno i protagonisti.

L’uomo copertina di queste paralimpiadi è Francesco Bocciardo che ha conquistato la seconda medaglia d’oro in due giorni di gare andando a vincere i 100 stile libero S5.

Anche Monica Boggioni si ripete e conquista il secondo bronzo in due giorni; oggi la pavese è arrivata al terzo posto nei 100 stile libero S5. La terza medaglia di giornata arriva da Luigi Beggiato che conquista l’argento nei 100 stile libero S4.

Rimane fuori dal podio invece Martina Rabbolini. L’atleta di Villa Cortese dell’Insubrika nei 400 stile libero S11, dopo la qualifica per la finale, chiude all’ottavo posto.

Il secondo oro di giornata arriva da Stafano Raimondi che nei 100 rana S9 che con un gran finale vince la gara rifacendosi della delusione del quarto posto di ieri

E un’altra medaglia se la mette al collo Carlotta Gilli, che nei 100 dorso S8 guadagna l’argento con una bella gara in rimonta.

La seconda giornata si chiude in bellezza con la 4×50 stile libero (20 punti) formata dalle due ragazze della Polha Giulia Terzi e Arjola Trimi, assieme a Luigi Beggiato e Antonio Fantin che conquista il secondo posto e la medaglia d’argento.