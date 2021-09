A cosa serve essere scout? La risposta in un sondaggio

Tra febbraio e aprile 2021 i gruppi AGESCI di Varese hanno condotto un sondaggio per sapere che percezione gli italiani avessero dello scoutismo e conoscere gli effetti che ha su coloro che lo praticano.

Analizzando le risposte di chi fa o ha fatto parte del movimento (circa il 70% dei partecipanti al sondaggio) si nota molta conoscenza sulla storia e la diffusione dello scoutismo: tutti sanno che è stato fondato da Robert Baden-Powell nel 1907 in Inghilterra. Oggi è un movimento attivo a livello globale che non sempre prevede distinzioni di sesso o appartenenza a un credo religioso. E’ chiaro inoltre che lo scautismo si basi su una scala di valori condivisi dai partecipanti.

Gli effetti

Gli scout e ex-scout reputano le più importanti fra le attività svolte quelle di lavoro sulla propria persona o sul servizio di gruppo. Molti sottolineano il valore delle letture che si svolgono insieme, della condivisione di idee e dell’importanza del confronto. Fra le altre risposte spiccano l’importanza della strada percorsa insieme e delle sfide che il proprio gruppo ha affrontato negli anni.

Ciò che lo scoutismo ha lasciato a coloro che lo hanno praticato è capacità di adattamento, senso di condivisione, lealtà e soprattutto consapevolezza politica e civica. Gli obbiettivi più importanti del percorso all’interno di questo movimento sono essere cittadini politicamente attivi e mettersi al servizio di chi ne ha bisogno.

Per 54% di coloro che hanno risposto al sondaggio non tutti sono adatti allo scoutismo. Si pensa però che tutti debbano provare a prendere parte a questa esperienza. Per alcuni (circa il 15% di coloro che hanno risposto) questo percorso ha addirittura portato al matrimonio con un altro/a scout.

Questo sondaggio quindi ha dimostrato il valore dello scoutismo per chi ne ha preso parte e ne ha messo in luce gli aspetti più importanti. L’impronta indelebile lasciata in coloro che hanno fornito la loro testimonianza evidenzia quanto ancora oggi un movimento nato più di cento anni fa abbia ancora molto da insegnare.