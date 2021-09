Quindicenne investita in serata ad Arcisate

Incidente stradale nella serata di venerdì 24 settembre ad Arcisate.

Poco dopo le 20 una ragazza di 15 anni è stata investita in via Matteotti. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, la giovane è stata ricoverata in codice giallo all’Ospedale Del Ponte di Varese.

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.